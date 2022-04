Hailey Bieber posta vídeo contando sobre o derrame que teve em março

No mês passado, a modelo teve que ser internada às pressas por conta de um derrame

Nessa quarta-feira, 27, Hailey Bieber (25) publicou um vídeo no seu Instagram e canal do Youtube detalhando o susto que teve quando sofreu de um derrame no mês passado.

A modelo abriu o vídeo dizendo o motivo da publicação. "Eu quis gravar este vídeo para contar com minhas próprias palavras onde estou em termos de saúde no último mês e o que eu passei", disse Hailey.

A esposa de Justin Bieber (28) contou que no dia 10 de março sentou-se a mesa para tomar café da manhã com o marido e começou a sentir seus braços e dedos ficarem dormentes. "Justin perguntou, 'você está bem?' e eu não respondi porque não tinha certeza. Então ele me perguntou de novo e quando eu fui responder, eu não conseguia falar e o lado direito do meu rosto começou a 'cair'", revelou a modelo.

Após o episódio, Hailey foi levada às pressas para um hospital onde ficou internada por um tempo. "Definitivamente o momento mais assustador da minha vida. Eu tinha tantas coisas na minha cabeça. A primeira delas é que eu estava tendo um derrame, estava com muito medo, não sabia o motivo de estar acontecendo e se iria ter problemas permanentes com aquilo", contou a sobrinha do ator Alec Baldwin (63).

O marido de Hailey, Justin Bieber chegou a desabafar em um show após o susto de sua esposa e contou que estava com muito medo.

