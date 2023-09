Selena Gomez apaga música das plataformas digitais e deixa fãs curiosos

A canora Selena Gomez apagou sua nova música “Single Soon” das plataformas digitais e deixou os fãs curiosos

Nesta quinta-feira, 14, os fãs de Selena Gomez tiveram uma surpresa. O mais recente lançamento da cantora, a música “Single Soon”, já não está mais disponível nas plataformas digitais. O “sumiço” da música deixou muitos fãs questionando o que haveria acontecido.

Apesar de ter sido apagada das plataformas de streaming, o videoclipe da canção ainda está disponível no canal do YouTube de Selena. A canção foi lançada no dia 25 de agosto, após uma divulgação diferenciada.

O interessante é que a divulgação da música começou há exato 1 mês, no dia 14 de agosto. Diversos panfletos foram colocados em postes por cidades americanas. Nestes panfletos, em que estava escrito “Single Soon”, era possível destacar um papel com um número de telefone.

Quando os fãs ligavam para o número de telefone, uma mensagem de voz da irmã mais nova de Selena, Gracie. “Oi, eu amo você, irmã! Não se preocupe com os namorados de forma alguma”, dizia a menina na mensagem. Após a fala, a batida da música poderia ser ouvida.

Outro fato interessante é o nome da música, que pode ser interpretado de dois jeitos. “Single Soon”, pode ser “Single Em Breve”, referente a uma nova música. Mas também pode ser lido como “Solteira Em Breve”. Com o lançamento da música, a segunda opção foi a mais acertada.

Nas redes sociais diversos fãs começaram a especular o que teria acontecido com a música. Um fã levantou uma teoria, referente ao nome da música: “É o conceito. Single soon: o single sai em breve”. Outro fã ainda escreveu: “Como assim ela tirou? Eu sou viciado nessa música, Selena Gomez você não pode fazer isso. Espero que seja só um bug mesmo, não é possível”.

Alguns seguidores comentaram que o “sumiço” de Single Soon pode ter sido por conta de um possível mau desempenho da música. “Ela querendo esconder o fracasso”, comentou um seguidor. “Também, música ruim e desempenho ruim. Ela apagou para colocar depois, apenas para lembrarem que ela lançou algo”, opinou outro.

Foram os memes?

Outra teoria levantada nas redes sociais é referente a um acontecimento recente. Nessa última terça-feira, 12, aconteceu nos Estados Unidos a premiação VMA. Selena viralizou nas redes sociais ao fazer caras e bocas em diversos momentos do evento.

Porém, a famosa não gostou das brincadeiras e se manifestou em suas redes sociais dizendo: “Eu nunca serei um meme novamente. Eu prefiro sentar sem me mexer do que ser atacada por ser quem eu sou. Muito amor”.

De acordo com alguns seguidores, Selena teria tirado a música do ar por conta disso. “Será que foi devido a virar meme no VMA? Coitados dos fãs”, especulou um seguidor. Outro ainda comentou: “Ela ficou brava mesmo com os memes”.