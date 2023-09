Sandy falou sobre separações de Lucas na fase do namoro há pouco tempo

Sandy e Lucas Lima já tinham se separado na fase do namoro deles. E ela contou o motivo há pouco tempo. Relembre

A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos nesta segunda-feira, 25, por meio de um post nas redes sociais. Porém, essa não foi a primeira separação deles. Quando ainda namoravam, eles chegaram a terminar a relação em duas ocasiões.

Em uma entrevista no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Sandy entregou o motivo das separações antes do casamento. Para começar, ela contou que o romance não deu certo no início por causa da rotina agitada dos dois com suas carreiras. “No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando. Hoje, ele é como um filho [para os pais dela]. Coisas de adolescente que eles não concordavam, que estaria sendo má influência para a filha, essas coisas... Isso dificultou um pouco a nossa vida. A gente terminou se gostando”, contou ela.

Depois de um tempo separados, eles reataram e veio mais uma separação. “No segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças”, relembrou.

Então, Sandy contou como reataram o namoro. “A gente ficou um ano e meio separados e aí eu tive uma pequena frustração amorosa, uma coisa que não vingou, e eu estava assim: 'não quero namorar'. E o meu irmão convidou o Lucas para ir na fazenda com a gente. Só que lá, ele ia ler comigo à tarde, a gente ficava contemplando, vai na piscina... e a gente ficou. A gente ficou só ficando por um tempo. Até que um dia ele falou: estou pronto para namorar. Dei um tempinho, ajoelhei, peguei uma flor e perguntei se ele queria me namorar. Fui lá e pedi”, relembrou ela.

View this post on Instagram A post shared by Lucas Lima (@lucas.lima)

Sandy falou sobre período longe de Lucas Lima no início de 2023

A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima enfrentaram um período mais distantes por causa da rotina agitada no início deste ano. Recentemente, ela contou que os dois se encontraram poucas vezes por semana enquanto ele estava nos ensaios para o musical Oncee ela estava envolvida com as gravações do seu filme com Fábio Porchat.

Em coletiva de imprensa para o lançamento do DVD Nós, Voz, Eles, ela contou sobre o período agitado. "Foi bem complicado. O mais dificil foi por causa do filme que eu fiz com o Porhat e ele estava em cartaz nessa época. Antes disso, ele começou os ensaios do musical. O período de ensaios foi muito puxado, ele ficou muito tempo em São Paulo e a gente se via uma ou duas vezes por semana. Foi difícil por causa da saudade mesmo", relembrou ela.

"Foi aquela bagunça para conseguir estar juntinho. Foi dificil, mas sobrevivemos. Sabíamos que era uma coisa que tinha data pra acabar. Buscamos muita paciência para ficar longe do marido, do pai, que sempre foi muito presente, um pai muito presente. O Lucas trabalha muito no estúdio em casa e isso facilita a nossa vida normalmente. Esse ano foi um ano atíptico", completou.