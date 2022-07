Sandy e Wanessa anunciam parceria juntas: ''Está incrível''

As cantoras Sandy e Wanessa compartilharam fotos dos bastidores do clique que gravaram juntas e animaram os fãs

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 12h43

Neste sábado, 30, Sandy (39) anunciou quem é a sua primeira convidada do projeto musical Nós, Voz, Eles 2. Pelas redes sociais, a cantora compartilhou fotos com ninguém menos que Wanessa (39) e animou os fãs.

As artistas gravaram a música Leve, que será lançada no dia 4 de agosto, porém no dia 1º o público poderá ver o making off da gravação.

No perfil do Instagram, a filha de Zezé Di Camargo celebrou a oportunidade de cantar com Sandy. "Meus amores, estou muito feliz em anunciar que serei a 1ª convidada do projeto Nós, Voz, Eles 2! Que honra e que alegria imensa ter recebido esse convite tão especial pra cantar com você, que eu admiro há tantos e tantos anos, @sandyoficial. Está incrível, vocês vão amar!", escreveu ela.

E claro que a filha de Xoxoró agradeceu a amiga. "É isso mesmo, Brasiiiilll! Minha primeira convidada do #NosVozEles2 vai ser a @wanessa!! Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é. Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto que eu amo tanto", declarou.

