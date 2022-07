Sandy impressiona fãs com flexibilidade no yoga ao lado de pet: ''Duas gatinhas''

Cantora Sandy surge fazendo pose de yoga ao lado de sua gatinha de estimação, Tereza, durante o exercíciio físico

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 10h34

A cantora Sandy (39) iniciou a sexta-feira, 08, cheia de disposição e surpreendeu a web com prática de cuidado com a saúde física e mental!

A filha de Xororó, que faz dupla com Chitãozinho, mostrou toda sua flexibilidade ao surgir em posição de yoga. Usando look confortável, a esposa de Lucas Lima (39) posou concentrada com uma das pernas para cima em seu perfil no Instagram.

Na foto, ainda é possível ver a gatinha de estimação que a família adotou recentemente, que ganhou o nome de Tereza. Na legenda, Sandy brincou sobre a pet ter invadido o clique.

"Bom dia com uma gatinha que invade a foto ‘namastego’ da mamãe", escreveu a artista.

"Que flexibilidade", "Ahhhhh, que amor!!!!", "Queria metade desse equilíbrio!", "Eu acho que vi duas gatinhas!", "Maravilhosas", elogiaram os fãs nos comentários.

Recentemente, Lucas Lima revelou que passou por uma cirurgia para retirar os dentes do siso após descobrir um cisto na região e fez biópsia.

Sandy e Lucas Lima se despedem da madrinha do filho

Sandy e Lucas Lima usaram as redes sociais para se despedir de Patricia Kisser, que faleceu aos 52 anos no último domingo, 03. A produtora e empresária era esposa do guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser (53), e tratava um câncer no cólon. A cantora relembrou algumas fotos com a amiga, madrinha de seu filho, Theo (8), e prestou uma bela homenagem: "Cumadi querida, Faz tempo que eu te conheço, mas, nos últimos 9 anos você tomou conta de um lugar muito especial no meu coração… Com esse seu jeito divertido, carinhoso, espontâneo, meio “criança”, foi entrando na minha vida e se tornando insubstituível. E eu fiquei tão encantada, tão admirada e grata por tudo que você fez por mim e pelo nosso Theozinho mesmo antes dele nascer, que confiei a você um dos papéis mais importantes na vida de uma criança: o de ser sua dinda. E você, obviamente, desempenhou com maestria essa missão, ao longo desses últimos 8 anos."

Confira Sandy fazendo yoga: