Lucas Lima revela que passou por cirurgia e fez biópsia

Lucas Lima conta que passou por cirurgia de 3 horas: 'Senti uma dor gigante no dente que chegou a travar o maxilar'

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 17h29

O cantor e músico Lucas Lima (39) revelou que precisou passar por uma cirurgia para retirar os dentes do siso após descobrir um cisto na região. O artista fez o procedimento cirúrgico, que durou cerca de três horas, e passou por uma biópsia do cisto. Ele contou que o resultado é benigno e agora vai se recuperar da cirurgia.

"Hoje é um dia muito feliz pra mim. Há pouco mais de um mês eu senti uma dor gigante no dente que chegou a travar o maxilar, não conseguia abrir a boca. Corri pro dentista e depois de alguns exames vimos que meus sisos (que 1: SIM, por algum motivo INEXPLICÁVEL se escreve com “s” e 2: eu era pra ter tirado há 10 anos) estavam gigantes, e usando os termos do médico, abre aspas, “sisos monstruosos”, fecha aspas. Pelos sisos até dava pra esperar até o fim do ano, mas apareceu um cisto ali. E por mais que seja comum e na maioria das vezes benigno (mesmo eu tendo problema com o termo “cisto benigno”, porque benigno mesmo é não ter cisto, né?), tu ouve a palavra “biópsia”, tu te apavora", disse ele.

E completou sobre a cirurgia. "Por isso corri que nem um maluco pra espremer dois meses de trabalho intenso em um (se explica o fato de que dei a pausa no Festival de Musiquinhas) e depois de um Junho insano, numa cirurgia de 3 horas e pouco, arrancamos os quatro dentes monstruosos, tiramos o cisto e hoje chegou a biópsia: BENIGNO. Tô com a boca arregaçada (o baguio era FEIO), passando o dia com a Elsa enrolada na cara ora desinchar e aliviar a dor, repousando e tô indo bem".

Por fim, ele contou que a dor está suportável e está em fase de recuperação. "Ainda tem um longo tempo de recuperação, mas a dor agora tá num nível suportável e estamos indo firme. Mas não se desesperem: deixei um monte de vídeo gravado então se preparem que o Lucão CONTENT CREATOR vai aparecer aqui como se nada tivesse acontecido enquanto o Lucão “do presente” segue aqui fazendo cosplay de Kiko", finalizou.

Lucas Lima é casado com a cantora Sandy (39) e é pai de Theo (8).

Lucas Lima mostra foto de sua recuperação após a cirurgia: