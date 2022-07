Sandy e Lucas Lima se despedem de Patricia Kisser, madrinha de seu filho

Sandy e Lucas Lima prestaram uma emocionante para Patricia, mulher do músico Andreas Kisser

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 20h52

Sandy (39) e Lucas Lima (39) usaram as redes sociais para se despedir de Patricia Kisser, que faleceu aos 52 anos neste domingo, 3.

A produtora e empresária era esposa do guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser (53), e tratava um câncer no cólon.

Nas redes sociais, a cantora relembrou algumas fotos com a amiga, madrinha de seu filho, Theo (8), e prestou uma bela homenagem. "Cumadi querida, Faz tempo que eu te conheço, mas, nos últimos 9 anos você tomou conta de um lugar muito especial no meu coração… Com esse seu jeito divertido, carinhoso, espontâneo, meio “criança”, foi entrando na minha vida e se tornando insubstituível. E eu fiquei tão encantada, tão admirada e grata por tudo que você fez por mim e pelo nosso Theozinho mesmo antes dele nascer, que confiei a você um dos papéis mais importantes na vida de uma criança: o de ser sua dinda. E você, obviamente, desempenhou com maestria essa missão, ao longo desses últimos 8 anos."

"E você foi muito além disso. Até você começar a ficar “conchinha”, quase não teve um dia sequer em q eu não tenha falado com você. E esse mérito é todo seu, pq você sempre foi uma amiga proativa, dessas q cutucam e fazem a gente se lembrar do quão importante é aguar a plantinha linda de uma amizade preciosa. E você me ensinou tantas e tantas outras coisas, que eu nem sei se você sabe… Não sei se deu tempo de te falar de tudo. …E tá doendo muito saber que eu não vou mais te ouvir, te ver, te “ler”, sentir seu abraço gostoso e entregue, te contar de cada dentinho que caiu do nosso menino, de cada reunião com a professora, q te deixava tão orgulhosa, de cada nova descoberta, novo interesse dele, de cada playlist inspirada pelo Dindão, de cada viagem, cada conquista, cada tristeza, cada alegria… que a gente não vai mais organizar juntas as festinhas de aniversário… eu não acredito q vc não vai estar lá na formatura dele, que você tanto queria. Não tô querendo acreditar", acrescentou.

"Eu não sei muito bem qual é a lição que a vida tá querendo nos dar com essa sua partida tão, tão prematura. Faltava muito ainda pra gente viver junto. Essa sensação não sai de mim. Mas vc foi sempre sabiamente intensa, e graças a Deus, nunca deixou muitas coisas pra depois. E espalhou mais amor em 52 anos do que me parecia possível espalhar em 100. Ainda bem q eu disse muitas vezes q eu te amo. Seu coração é dos mais lindos que eu já conheci. Obrigada por tudo que você foi e é pra mim, pra minha mãe, pro Theo, pra toda minha família (que até poucos anos atrás, o Theo não sabia q não era exatamente parte da sua)… Obrigada por tanto, tanto. E, de novo, eu te amo, tá? Eu vou sempre te amar. Vai lá encontrar a Bruninha, que ela tá te esperando; você vai ver que ela está", disse a cantora.

Depois foi a vez de Lucas homenagear Patricia. "Pat distribuiu amor pra no mínimo 3 vidas. Quando tu escolhe alguém pra ser madrinha do teu filho, muita coisa tá envolvida. Tu pensa em afinidade, caráter, coração, confiança… muita coisa mesmo. Mas pra escolher a madrinha do nosso filho a gente não precisou pensar nem ponderar. Uma vez que tu conhece a Pat, tu sabe."

"O tanto que ela amava esse afilhado era impossível. Mais impossível ainda era perceber que ela amava com a mesma intensidade os outros 300 afilhados, filhos, marido, pais, parentes, amigos e até amigos de amigos. Ela não poupava amor. Amava com força e sem moderação. Chegava a ser irritante. Só não estamos mais tristes porque a gente teve a honra de ter ela como dinda do Theo e como amiga. E que amiga. Todo amor do mundo pra essa família linda que ela construiu do único jeito que ela sabia fazer qualquer coisa: com uma infinidade de amor", completou o músico.

Confira as homenagens de Sandy e Lucas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)