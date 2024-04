Sandy abre o jogo sobre rumores de reencontro do seriado Sandy & Junior

A cantora Sandy é questionada sobre a possibilidade de uma celebração dos 25 anos do seriado Sandy & Junior e esbanja sinceridade

A cantora Sandy reagiu aos rumores de que poderia acontecer um reencontro do elenco do seriado Sandy & Junior. Nesta semana, o projeto completou 25 anos da estreia e os fãs aqueceram os boatos de que poderia acontecer algum reencontro especial para celebrar o sucesso da série. Porém, a artista disse que não existe nada definido.

Em entrevista no canal Fala, Leonardo!, Sandy contou que não foi consultada para fazer nenhum projeto relacionado com o seriado atualmente. “Teve um papo um tempo atrás, mas não foi para a frente. Agora eles estão se movimento e estou achando que estão deixando para falar comigo e com meu irmão por último. Só pode ser. O Paulinho também postou alguma coisa e eu pensei: ‘O que o Paulinho tá de graça?’. Mas eu não estou sabendo ainda não”, disse ela.

Inclusive, a artista disse que não sabe se poderia participar de algum projeto com o elenco. “Tem que ver se encaixaria na minha agenda. Eu tenho todo um planejamento na minha carreira, então não criem expectativas. Se tivesse algum documentário, alguma coisa que fosse simples de fazer, eu iria adorar. Mas realmente, não me consultaram”, afirmou.

Ex-marido de Sandy prestigiou evento dela

A cantora Sandy participou de mais uma noite de pré-estreia do filme Evidências do Amor, no qual atua com Fábio Porchat. Desta vez, o evento aconteceu no Rio de Janeiro e ela contou com a presença do ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima.

Os dois foram fotografados pelos paparazzi, mas não posaram juntos. Sandy posou com o elenco e conversou com a imprensa no local. Logo depois, Lucas chegou ao cinema para prestigiar o evento da mãe do seu filho.

O filme Evidências do Amor estreia no dia 11 de abril.

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação em setembro de 2023. Eles ficaram juntos por 24 anos e foram casados por 15 anos, sendo que tiveram um filho, Theo, de 9 anos.

