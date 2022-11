Roberto Carlos vai ao velório de Erasmo Carlos para dar o último adeus ao amigo

Roberto Carlos é fotografado ao chegar no velório do corpo do cantor Erasmo Carlos no Rio de Janeiro

O cantor Roberto Carlos deu o seu último adeus para o amigo e cantor Erasmo Carlos. Na tarde desta quarta-feira, 23, ele esteve no local do velório do corpo do amigo no Rio de Janeiro para prestar sua homenagem e apoiar a família neste momento de despedida.

O cantor foi fotografado ao chegar ao local usando máscara de proteção no rosto contra a Covid-19.

Na noite de terça-feira, 22, Roberto Carlos comoveu os fãs ao compartilhar uma mensagem de despedida para Erasmo Carlos. Os dois foram amigos e parceiros na música durante vários anos e tiveram uma longa convivência na música e na vida pessoal.

"Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão", disse ele.

Por fim, Roberto Carlos falou sobre a felicidade de ter sido amigo de Erasmo por tantos anos. "É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos. Difícil encontrar palavras para falar desse cara: o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém", finalizou.

Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos de idade na última terça-feira, 22, após um período internado.

++ Viúva de Erasmo Carlos é amparada pela família no velório do cantor

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Viúva de Erasmo Carlos desabafa nas redes sociais

Após a morte de Erasmo Carlos, Fernanda Passos emocionou seus seguidores com um recado de despedida nas redes sociais. "Você transcendeu, quem morreu fui eu! Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei... Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida, e a gente sabe que em alguns momentos a vida é uma bela merd*", disse a pedagoga.

"Eu vi você se esvaindo por entre meus braços, e eu vi você com sede de viver, com sede de VIVER COMIGO! Você vivia por mim!", declarou.

Fernanda também emocionou ao falar sobre os anos de parceria. "Foram 12 anos de encontro. Sempre te amei com pressa, com desespero, com dor, com sangue, com lágrimas, meu amor é feroz! Preparei a casa para você voltar. Lavei as roupas, lavei as roupas de cama, e com isso perdi seu cheirinho. Amor, logo o cheirinho... Logo eu que não posso viver sem seu cheirinho! Eu me desesperei procurando onde eu poderia encontrar seu hálito, seu suor, o cheiro dos seus cabelos... Vido, você esperou por mim 69 anos... espera mais um pouquinho! A gente vai se encontrar", finalizou.