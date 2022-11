Viúva conta que Erasmo Carlos morreu em seus braços e desabafa: ''Não era sua hora''

Esposa de Erasmo Carlos, Fernanda Passos, que era 49 anos mais jovem que o cantor, faz desabafo emocionante após a morte do marido

Após a morte de Erasmo Carlos (1941 - 2022), a viúva do cantor fez mais um desabafo comovente nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 23.

O artista faleceu na terça-feira, 22, aos 81 anos, em um hospital no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 02 de novembro com quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea.

Fernanda Passos contou que o artista morreu em seus braços ao falar da relação de 12 anos dos dois e disse que estava esperançosa com a recuperação dele.

"Você transcendeu, quem morreu fui eu! Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei... Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida, e a gente sabe que em alguns momentos a vida é uma bela merd*", disse a pedagoga.

"Eu vi você se esvaindo por entre meus braços, e eu vi você com sede de viver, com sede de VIVER COMIGO! Você vivia por mim!", declarou.

Fernanda também emocionou ao falar sobre os anos de parceria. "Foram 12 anos de encontro. Sempre te amei com pressa, com desespero, com dor, com sangue, com lágrimas, meu amor é feroz! Preparei a casa para você voltar. Lavei as roupas, lavei as roupas de cama, e com isso perdi seu cheirinho. Amor, logo o cheirinho... Logo eu que não posso viver sem seu cheirinho! Eu me desesperei procurando onde eu poderia encontrar seu hálito, seu suor, o cheiro dos seus cabelos... Vido, você esperou por mim 69 anos... espera mais um pouquinho! A gente vai se encontrar", finalizou.

Família de Erasmo Carlos se pronuncia sobre velório e causa da internação do cantor

Horas após a notícia da morte de Erasmo Carlos, a família do cantor e compositor veio a público revelar detalhes sobre o velório e a internação do artista.

“No dia do músico, nosso amado Erasmo Esteves, o Erasmo Carlos, o Gigante Gentil, o Tremendão, o Pai do Rock Nacional se despediu. Erasmo criou, amou, acompanhou cada um de nós nos momentos importantes de nossas vidas”, começava a nota publicada na legenda de uma foto de Erasmo publicada nas redes sociais oficiais do cantor. O texto produzido pela família do artista ainda lembrava do legado do “Tremendão”: “E além de todas as maravilhas que compôs e cantou durante décadas, ele nos deixou recados: o futuro pertence à jovem guarda. E é preciso saber viver! Vamos continuar cuidando das novas gerações, por nós e por ele”.

Então, a família deu detalhes sobre como se dará o velório do ícone da música nacional: “O velório será fechado à família e amigos íntimos. Quem quiser homenageá-lo, escute suas músicas, suas mensagens. Nada o faria mais feliz e amado”.

A nota ainda revelava o motivo da internação de Erasmo: “Erasmo estava internado desde o dia 02/11 no Hospital Barra Dor com quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!