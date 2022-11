Família de Erasmo Carlos se pronuncia sobre velório e causa da internação do cantor

Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, a família de Erasmo Carlos comentou sobre o velório e revelou a causa da internação do artista

Nesta terça-feira, 22, Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos em um hospital no Rio de Janeiro. Horas após a notícia, a família do cantor e compositor veio a público revelar detalhes sobre o velório e a internação do artista.

“No dia do músico, nosso amado Erasmo Esteves, o Erasmo Carlos, o Gigante Gentil, o Tremendão, o Pai do Rock Nacional se despediu. Erasmo criou, amou, acompanhou cada um de nós nos momentos importantes de nossas vidas”, começava a nota publicada na legenda de uma foto de Erasmo publicada nas redes sociais oficiais do cantor.

O texto produzido pela família do artista ainda lembrava do legado do “Tremendão”: “E além de todas as maravilhas que compôs e cantou durante décadas, ele nos deixou recados: o futuro pertence à jovem guarda. E é preciso saber viver! Vamos continuar cuidando das novas gerações, por nós e por ele”.

Então, a família deu detalhes sobre como se dará o velório do ícone da música nacional: “O velório será fechado à família e amigos íntimos. Quem quiser homenageá-lo, escute suas músicas, suas mensagens. Nada o faria mais feliz e amado”.

A nota ainda revelava o motivo da internação de Erasmo: “Erasmo estava internado desde o dia 2/11 no Hospital Barra Dor com quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erasmo Carlos (@erasmocarlosbr)

Saudade!

Nesta terça-feira, diversas celebridades fizeram homenagens a Erasmo Carlos e seu legado na música brasileira. Entre eles, o amigo próximo, Roberto Carlos.

"Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão", disse ele.