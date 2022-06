Roberto Carlos é diagnosticado com Covid-19 e muda data de show

Roberto Carlos tem sintomas gripais após teste positivo de Covid-19 e decide transferir show para outra data

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 22h06

O cantor Roberto Carlos foi diagnosticado com Covid-19. Nesta segunda-feira, 20, a assessoria de imprensa do artista revelou que ele está com sintomas gripais leves e seu teste ainda é positivo para o coronavírus. Inclusive, o comunicado ressaltou que ele já está no final do ciclo da doença.

Assim, o show dele que aconteceria no dia 22 de junho foi transferido para o dia 6 de julho.

Leia o comunicado da equipe de Roberto Carlos:

"A assessoria de imprensa do artista Roberto Carlos, comunica que o cantor após alguns dias com sintomas gripais leves continua testando positivo para Covid 19 mesmo estando em final de ciclo.

Por esse motivo, preocupados com o bem estar e proteção de todos, tomamos a decisão de transferir o show do dia 22 de junho (quarta feira), para o dia 06 de julho (quarta feira), às 21h30 no Qualistage no Rio de Janeiro. Lembramos que os ingressos ficam automaticamente validos para a nova data, e que as demais datas estão confirmadas", informaram.