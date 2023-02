Rihanna fala sobre 'medo' por apresentação no Super Bowl e destaca: 'É importante para meu filho'

Rihanna vai ser a atração principal do Super Bowl Halftime Show neste fim de semana

Na véspera de ser a atração principal do Super Bowl Halftime Show deste ano, Rihanna (34) está contando com toda sua sorte: "Maternidade, Oscar, Super Bowl; ainda estou me beliscando, sério" , disse ela ao Entertainment Tonight .

Os meses passados foram intensos para Rihanna, em maio ela deu à luz ao primeiro filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky, em janeiro foi indicada ao Oscar de Melhor Canção por "Lift Me Up", da trinha sonora do longa "Pantera Negra: Wakanda para Sempre" e agora fará a primeira apresentação desde 2017.

Em uma coletiva de imprensa realizada na quinta-feira pela Apple Music, patrocinadora oficial do Super Bowl LVII Halftime Show, a cantora falou sobre a preparação para a apresentação que definirá sua carreira neste fim de semana.

"Domingo, é o dia! Estou tão focado no Super Bowl que esqueci totalmente que meu aniversário está chegando. Esqueci totalmente sobre o Valentine´s Day", brincou a cantora.

Ela conta que a parte mais difícil foi condensar 17 anos de uma carreira recheada de sucessos em apenas 13 minutos. "Acho que fizemos um bom trabalho ao reduzi-las", avalia ela, reconhecendo que a maternidade e as aspirações de carreira nem sempre andam lado a lado.

“Quando você se torna mãe, algo acontece que faz com que se sinta como se pudesse conquistar o planeta, fazer qualquer coisa e o Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo. Por mais assustador que seja, há algo estimulante nestes desafios. Para mim, é importante fazer este show este ano, tanto por representatividade quanto para que meu filho veja isso.”

No mês passado, Asap Rocky falou em entrevista ao Zane Lowe para Apple Music 1, sobre a volta aos palcos da namorada.

“Eu estou tão feliz que ela voltou a fazer música e voltou para a ativa, é incrível" ele disse, “O Super Bowl é enorme, e ela ser tão criativa como ela é. Ela vai arrasar. Eu estou ansioso, estou mais ansioso que todos.” revelou.