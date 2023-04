Renato Góes investe em piseiro e se une a dupla de Mar do Sertão: 'Potencial'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renato Góes e a dupla Juzé e Lukete falaram sobre novo projeto

"A arte e a vida nos juntaram". A frase é da dupla Juzé e Lukete, que ficaram conhecidos nas telas da Globo os cantores Totonho e Palmito de Mar do Sertão. Agora, fora da ficção, eles lançaram seu primeiro álbum musical com a ajuda de Renato Góes, que interpretava Tertulinho, o vilão da novela das 18h da emissora.

A dupla paraibana conta que o projeto do álbum já existia há mais de dois anos, e que as composições surgiram durante a pandemia da Covid-19. Nos bastidores de Mar do Sertão, Lukete falou sobre o projeto com Renato Góes , dono de um selo musical próprio, que impulsionou o trabalho da dupla e resolveu dar base para os talentos.

"O carisma e o talento da escolha das palavras na hora do improviso e criação das canções foi o que me encantou em Juzé e Lukete. Vi nos meninos um potencial gigantesco de atingir o Brasil inteiro", conta Góes, em entrevista à CARAS Brasil. O ator, que recentemente recebeu sua segunda filha, Tereza, então decidiu lançar o álbum em seu selo, a Cachoeira Music.

Leia também:Nasce Tereza, filha de Thaila Ayala e Renato Góes

Os dois explicam que o álbum tem muitas referências musicais, transitando desde o piseiro –ritmo sugerido pelo ator– até referências do pop, rock, rap e raízes nordestinas. Juzé explica que, ao mesmo tempo que os dois apreciam a música regional, também foram fãs de outros ritmos como Charlie Brown Jr., Calcinha Preta e Furacão 2000.

"É como uma feira, você escolhe o que você quiser [risos]”, diz. “Ao mesmo tempo que temos um pé em todo lugar, temos um apego pelo Nordeste mesmo. Nossa linguagem é essa, posso fazer um rap mas vai ser com a nossa gíria", completa Lukete, que também celebra o sucesso que fizeram na novela.

Os dois contam que ainda recebem muito carinho do público e mensagens de saudade. Para eles, a confirmação de um bom trabalho na TV foi um combustível para não desistir da carreira. Antes, Juzé participou do reality Superstar da Globo, com a banda Os Gonzagas, e Lukete chegou a trabalhar na Record. "Já pensei em desistir dessa carreira milhares de vezes, Lukete passou por isso também."

Porém, após o sucesso de Mar do Sertão, a dupla sentiu o incentivo para fazer novas criações e explorar as mais diversas ideias que têm, como programas, podcasts e clipes musicais. O álbum Lukete e Juzé, lançado nesta semana, produzido por Filipe Soares, o produtor musical de Juliette, e Matheus Duailibe, tem canções que passam dos 1.000 streams.

Apesar disso, eles também estão sendo cautelosos em relação à fama. "São coisas que estamos vivendo agora, mas estamos ligados. Tem uma canção que diz: 'O mundo quer me viciar em grana/Novela quer me viciar em fama'. Tudo é uma tentação, mas estamos nos cuidando", acrescenta Lukete, também na conversa com a CARAS.

Agora, celebrando o fim do que pareceu "uma gestação de dois anos", eles decidiram tirar um tempo para aproveitar a família após meses longe da Paraíba, e também preparam o lançamento de um clipe do single Baby Baby, do álbum que leva o nome da dupla. Eles não escondem a animação ao dizer que também pensam na possibilidade de fazer shows pelo Brasil.

"Estamos esperando o feedback do público. É importante que o artista queira o que ele quer, mas é importante ver o que o público quer também e que isso não se torne um malefício. Estamos sentindo a vida", pontua Juzé. "[Mas], podem esperar muita bagunça da gente."