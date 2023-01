Regis Tadeu critica Zé Vaqueiro: ‘Canta como se tivesse treze ostras na garganta’

Youtuber e jornalista Regis Tadeu rasga o verbo sobre trabalho do cantor de piseiro Zé Vaqueiro

Nesta sexta-feira, 6, o youtuber e jornalista Regis Tadeu (62), conhecido por suas críticas musicais, compartilhou em seu canal algumas opiniões duras que têm sobre o trabalho do cantor de piseiro Zé Vaqueiro (23).

Em um quadro de seu programa, que se chama “Pra que serve?”, onde o crítico musical escolhe um artista para detonar, falando tudo que pensa sobre ele e seu trabalho, sem controlar as críticas. “Ele não sabe absolutamente nada de música. Canta como se tivesse treze ostras entaladas na garganta. As músicas foram feitas para quem tem a capacidade mental extremamente reduzida”, começou Regis.

“Tive o desprazer de ouvir as músicas ‘Cangote’, ‘Eu tenho medo’ e ‘Letícia’. Posso afirmar que foram as piores que já ouvi em toda a minha vida, são insuportáveis. Músicas típicas para serem ouvidas em puteiro de beira de estrada”, completou, ironizando.

Em cerca de apenas dois meses que o programa estreou, ele já teceu críticas sobre cantores como Latino, João Gomes e Gkay.



Zé Vaqueiro revela susto em avião

Há pouco tempo, o cantor Zé Vaqueiro levou um grande susto no último final de semana ao fazer uma viagem de avião. O voo dele teve problemas técnicos e o piloto precisou fazer um pouso de emergência. Com isso, os passageiros enfrentaram momentos de tensão até o pouso. Depois do susto, o artista decidiu cancelar seus shows e comentou sobre o ocorrido. “O avião balançou demais, eu fiquei um pouco nervoso, o pessoal também, que estava no avião. Estava eu e mais três pessoas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo”, disse ele nos stories do Instagram.