Priscila Meireles se inspirou em carta de Luísa Sonza para fazer música: "Empatia"

Em entrevista à CARAS Brasil, Priscila Meireles contou que desabafo de Luísa Sonza no Mais Você foi decisivo para fazer música viral

O caso de traição exposto por Luísa Sonza nesta quarta-feira, 20, tem gerado altos debates nas redes sociais sobre o relacionamento da famosa com Chico Veiga. O desabafo da artista até inspirou uma nova versão da música Chico, escrita pela cantora Priscila Meireles.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista comentou sobre o sucesso que a canção tem feito nas redes sociais. Segundo Priscila, a carta que Luísa Sonza leu durante o programa Mais Você, da TV Globo, foi um verdadeiro gatilho para ela e seu amigo, Juan Garcia, escreverem a versão sofrência.

"Levou mais ou menos 1h, foi algo bem rápido e eu consegui colocar ali também meus sentimentos, porque com aquele texto da Luísa não tinha como não ter empatia, só quem já foi traída um dia sabe como é", disse ela, que não nega que também já viveu uma experiência parecida.

Desde que Luísa expôs o que passou em seu namoro, a música Chico, que foi feita em homenagem ao ao ex-namorado, passou a ser alvo de provocações de diversos internautas. No entanto, a sertaneja avalia que sua versão tem um toque mais profissional.

"Eu vi que surgiu algumas outras 'versões' feita por influencers, mas fazendo uma 'paródia' algo mais caricato e a minha versão não traz essa coisa caricata, fala sobre o sentimento mesmo, o pessoal simplesmente amou. Eu recebi diversos elogios no direct e até mesmo do pessoal dizendo para eu gravar e com toda certeza se a Luísa topasse, gravaria junto com ela", revela.

Vale destacar que há poucos meses Priscila viralizou nas redes sociais brasileiras com a versão da música Flower, de Miley Cyrus. Na época, a faixa fez tanto sucesso, que foi regravada por Solange Almeida.

A cantora conta que sua vida mudou completamente desde que Flores passou a ser compartilhada nos quatro cantos do país. "A minha vida simplesmente mudou, demos um passo gigante na minha carreira", disse.

"Lançamos o meu DVD ao vivo, criei uma base de fãs incrível no Brasil inteiro, todas as regiões já me conhecem e estamos trabalhando muito para que se Deus quiser a gente consiga subir mais um degrau e ir em busca da consolidação", declara.