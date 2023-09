Ex-namorado de Luísa Sonza chorou com declaração antes de traição; relembre

Antes de término com Luísa Sonza, o influenciador Chico Veiga chorou com declaração de amor da namorada

Luísa Sonza (23) surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 20, ao revelar publicamente o fim de seu relacionamento com Chico Veiga. O anúncio aconteceu poucas semanas depois do rapaz se emocionar com uma declaração de amor ao vivo da artista no festival The Town, em São Paulo.

Na ocasião, Luísa estava apresentando pela primeira vez a música Chico, em homenagem ao então namorado. Presente na plateia, o rapaz não conseguiu segurar a emoção e foi flagrado completamente sem jeito.

Nas redes sociais, o momento foi visto com carinho por muitos fãs da artista, que ficaram igualmente emocionados com a declaração de amor. "Cara, esse é o casal do momento", disse um internauta.

Em recente entrevista ao Gshow, Chico confirmou que a música era uma declaração que o deixava verdadeiramente tocado. Segundo o influenciador, ele chegou a chorar por minutos ao ouvi-la pela primeira vez.

“Quando ela me mostrou, eu fiquei, assim, completamente alucinado! Comecei a chorar na cama. É (a música) mais um dos vários presentes que ela me dá todos os dias”, disse ele. Luísa também já havia falado do mesmo assunto no Pod Delas: "Ele chorou por 20 minutos ininterruptos quando escutou".

O CHICO TODO BOBINHO C A LUISA CANTANDO “CHICO” NO THE TOWN 😭😭😭😭😭 QUE LINDO pic.twitter.com/WzoWBLPOJ7 — keth (@feelsbieberhode) September 3, 2023

EXPOSIÇÃO DA TRAIÇÃO

Durante o programa Mais Você, da TV Globo, Luísa deixou Ana Maria Braga em lágrimas ao ler uma carta aberta falando sobre o término. Segundo a jovem artista, ela foi traída pelo namorado no banheiro de um bar.

“Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, diz parte do texto de Luísa.

Em outro momento do texto, a cantora disse que a situação que viveu durante o relacionamento foi algo que lhe causou traumas. “A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até se questionar da sua capacidade de discernimento”, disse.