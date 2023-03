Sucesso com hit de Miley Cyrus, Priscila Meireles grava clipe com cantora; saiba quem

Priscila Meireles viralizou nas redes sociais ao fazer versão brasileira de Flowers, hit de Miley Cyrus

A cantora Priscila Meireles está experimentando o gostinho do sucesso após viralizar nas redes sociais com a música Flores, versão brasileira de Flowers, hit de Miley Cyrus (30). Agora a famosa se prepara para lançar um clipe da faixa em parceria com a cantora Solange Almeida (48).

Em entrevista à CARAS Digital, Priscila contou que a parceria com Sol é a realização de um sonho e que está muito animada para o desenrolar da colaboração, que surgiu a partir do contato de um produtor musical.

"Assim que 'Flores' viralizou, o produtor musical da Solange enviou a música para ela. E ela me disse que amou desde o primeiro momento, mas não me chamou na hora porque estava muito corrido", iniciou ela.

"Sol disse que 'Flores' era a cara dela e logo respondi que eu também achava. Nesse momento, Sol me chamou pra gravar com ela. Topei na hora e alguns dias depois fui encontrá-la em Fortaleza e gravamos a música juntas. Foi um sonho!", completou.

Fã de Solange desde a época do Aviões do Forró, Priscila ama as versões musicais lançadas pela cantora e revelou que sua preferida é a faixa Se não valorizar, inspirada no hit Umbrella, de Rihanna. "Essa marcou a minha vida!", revelou.

Em meio às celebrações do Dia Internacional da Mulher, Priscila comentou sobre ver a sua canção sendo usada como trilha sonora em um dia tão especial. "Cantar 'Flores' no Dia Internacional da Mulher é mágico! Eu posso dizer e mostrar que as mulheres podem se amar melhor que qualquer outra pessoa! Não precisa esperar nada do outro. Se ela tiver vontade pode fazer qualquer coisa, inclusive, comprar flores pra ela mesma", declarou.

PASSOU CARNAVAL COM SOLANGE ALMEIDA

A parceria entre Priscila e Solange já estava sendo esperada pelos fãs há algum tempo, já que as duas trabalharam juntas durante o Carnaval. Priscila foi a convidada especial da forrozeira, que desfilou com um trio na folia de Salvador.

Para Priscila, o momento foi mais do que marcante. "Quando surgiu a possibilidade de acompanhar a Solange no carnaval de Salvador, eu quase morri. Foi um sonho", disse.

E completou: "Quando cheguei lá e vi aquela multidão, foi a coisa mais linda do mundo. Assisti um show da Sol tão pertinho de mim e ainda ter a oportunidade de cantar com ela foi indescritível! Muita gratidão".