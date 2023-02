Priscila Meireles embarca no Carnaval após viralizar com hit de Miley Cyrus: 'Coisa de Deus'

Priscila Meireles contou com inspiração repentina para criar sucesso arrebatador com a canção Flores

Priscila Meireles, a artista por trás da versão abrasileirada da canção Flowers, de Miley Cyrus (30), cantou ao lado de Solange Almeida (48) em um trio elétrico no Carnaval de Salvador. Com inspiração repentina e sucesso arrebatador, Priscila compartilhou em entrevista à CARAS Brasil como foi escrever, viralizar e compartilhar a música Flores com os fãs.

"Na hora que parei me veio na cabeça a seguinte frase: ‘e se Flowers fosse uma versão sertaneja ou um forrozinho?’. Na mesma hora já comecei a escrever, o Juan Garcia que é o meu produtor já me ajudou também com a letra, pegou o violão, já tocou, e em coisa de 10 minutos a música já estava pronta. Eu falo que foi realmente coisa de Deus mesmo!", explicou Priscila Meireles sobre o processo de adaptação da canção de Miley Cyrus.

Priscila Meireles contou que sempre foi fã de Miley Cyrus, desde sua estreia na série Hannah Montana até o ápice de seu sucesso com a chegada de hits mais maduros. "Acompanho ela desde sempre, desde a época de Hanna Montana, até a virada de chave dela, quando ela veio com ‘Wrecking Ball’, então sempre fui muito fã. Adoro as músicas dela, por isso não foi difícil para mim fazer essa versão, porque já acompanho demais e tenho um carinho gigante, tanto que tentei manter a mesma essência da música dela, até pra não perder a verdade, mas claro que trazendo pra nossa realidade aqui do Brasil também", contou a artista.

A versão abrasileirada da canção Flowers ganhou o nome de Flores nas mãos de Priscila Meireles , e viralizou rapidamente nas redes sociais, antes mesmo de ser gravada em um estúdio. "As pessoas começaram a compartilhar demais", contou a cantora, que calculou mais de 20 milhões de vizualizações da música em todas as redes sociais.

"Quando as pessoas começaram a pedir para gravar foi uma comoção pública, era todo mundo ‘grava, Pri’, ‘a gente quer ouvir, por favor’, foram vários artistas, influencers, a Ana Castela, o Lucas Guedes, entre outros. Então, para não perder o ‘time’ foi assim, a música viralizou na sexta, no sábado de madrugada eu e o meu produtor já passamos a noite inteira em um estúdio de Navegantes, fomos para uma outra cidade e passamos a noite inteira gravando e trabalhando ali, depois mandamos para um outro produtor musical, que já me acompanhava, o Ivan Miyazato, para fazer a finalização e no dia seguinte, no domingo, a música já estava pronta", explicou Priscila.

PARCERIA COM SOLANGE ALMEIDA

A música Flores vai ganhar uma nova versão com a participação da cantora Solange Almeida, com uma mistura de sertanejo e forró. A parceria foi firmada pelas redes sociais, como contou Priscila: "A Solange comentou no vídeo e começou a me seguir e aí eu mandei um direct pra ela dizendo ‘meu Deus, ai meu coração, estou emocionada!’, e logo em seguida ela já me respondeu: ‘Oi Pri, essa música é minha cara’, e aí ela me fez o convite de gravar a música junto com ela". Sem pensar duas vezes, a artista aceitou e, em menos de três dias, a gravação de Flores com a parceria entre as duas cantoras já estava pronta.

Priscila Meireles e Solange Almeida cantaram juntas no Carnaval de Salvador - Divulgação

Priscila Meireles, que foi pela primeira vez para Salvador no Carnaval deste ano, contou que recebeu um convite de Solange Almeida para participar de seu trio elétrico e que ficou impressionada com a experiência. "Participar do trio elétrico dela foi lindo demais, da ‘Pipoca da Sol’, foi incrível, foi uma experiência única na minha vida! As pessoas já sabiam cantar a música ali no momento que a gente cantou juntas, então foi emocionante demais", declarou ela.