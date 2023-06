Preta Gil prestigia show de Ivete Sangalo em São Paulo

Em tratamento contra um câncer de intestino, a cantora Preta Gil marcou presença em show de Ivete Sangalo

Na noite desta quinta-feira, 8, a cantora Preta Gil, que realizou recentemente a última sessão radioterapia, marcou presença no show da cantora Ivete Sangalo no Micareta SP, que acontece no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

As artistas foram flagradas juntas chegando no evento, e fizeram questão de acenar e mandar beijos para os fãs que estavam no local. Para curtir a noite, a filha do cantor Gilberto Gil apostou em um conjunto estampado. Já Ivete agitou a multidão com um vestido lilás e um acessório de plumas.

Em entrevista exclusiva para a CARAS, Ivete destacou a diversidade presente no evento, que conta com a comunidade LGBTQIA+ como seu principal público. "Quando a gente faz uma playlist, o diverso está contido ali. Seria insuportável viver uma ideia só. Eu acho que na vida de nós, os seres humanos, o diverso é o ponto alto das nossas energias e saúde, tanto física, quanto mental. Então, o amor, sim, é quem rege tudo isso. E que a gente seja feliz amando da maneira que a gente quer e acha que é certo", declarou.

Alerta sobre a doença

Na noite desta última quarta-feira, 7, Preta Gil usou as redes sociais para fazer um alerta aos seus seguidores. A cantora, que está em tratamento contra um câncer de intestino e que em breve passará por uma cirurgia, falou sobre os sinais que seu corpo deu sobre a doença e que ela acabou ignorando.

"ALERTA: Precisamos ficar atento aos sinais do nosso corpo! Por muito tempo, eu ignorei a minha longa prisão de ventre, o formato achatado das minhas fezes e o sangue e muco que saiam nelas. Tudo isso já era um indicativo para eu ir ao médico. Mas, com a rotina e compromissos, sempre colocava minha saúde de lado", revelou.

Depois, ela aconselhou os seguidores. "Se você tem algum caso de câncer de intestino na família, procure fazer a colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico dessa pessoa! (Exemplo: Se seu parente teve câncer com 50 anos, faça o seu exame com 40 anos). É indicado para todos aos 45 anos! É um preventivo super importante. É nela que você descobre os pólipos, e caso encontre, já pode retirar. Se cuidem, meus amores!", explicou.

