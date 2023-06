Ivete Sangalo celebra 'lua de mel' com multidão colorida e exalta diversidade

Em entrevista à CARAS, Ivete Sangalo falou sobre a importância de celebrar a diversidade na festa Micareta SP

Depois de subir ao palco do São João da Thay vestida de noiva, a cantora Ivete Sangalo (51) chegou preparada para arrasar na Micareta SP na noite desta quinta-feira, 8, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a musa do axé music, que estava usando um vestido lilás deslumbrante e um acessório de plumas, destacou a diversidade presente no evento, que conta com a comunidade LGBTQIA+ como seu principal público.

"Quando a gente faz uma playlist, o diverso está contido ali. Seria insuportável viver uma ideia só. Eu acho que na vida de nós, os seres humanos, o diverso é o ponto alto das nossas energias e saúde, tanto física, quanto mental. Então, o amor, sim, é quem rege tudo isso. E que a gente seja feliz amando da maneira que a gente quer e acha que é certo ", declarou.

A mãe de Marina e Helena continuou exaltando a importância da festa, que arrastou uma multidão de pessoas fantasiadas com seus abadás coloridos. Segundo Ivete, eventos do tipo são importantes também para movimentar a economia da região.

"Estou felicíssima, acho que a movimentação desse evento gera, não só do ponto de vista emocional, uma relação direta de memórias afetivas, de encontro, como também reverbera economicamente para a cidade e para os profissionais que aqui trabalham. Acho que é um evento completamente positivo", disse.

Ivete Sangalo na Micareta SP (Foto: AGNEWS)

FICOU MAGOADA COM O FILHO

Recentemente, Ivete Sangalo revelou que sofreu com um verdadeiro 'baque' ao ter uma conversa com seu filho mais velho, Marcelo. Em participação no podcast Mil e uma Tretas, a artista disse que o garoto revelou que ele amava mais o pai do que a ela.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela.

"Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.