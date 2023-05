Filhas gêmeas de Ivete Sangalo esbanjam fofura em novo vídeo

Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady flagra momento divertido das filhas gêmeas durante o almoço: 'A briga é pela salada'

Nesta sexta-feira, 19, o nutricionista Daniel Cady (37), que é o marido da cantora Ivete Sangalo (50), agitou as redes sociais ao mostrar um novo vídeo das filhas gêmeas, Marina e Helena (5). As meninas apareceram se divertindo na hora do almoço e mostraram que não têm problema para comer legumes e verduras.

As duas roubaram a cena quando apareceram devorando couve-flor e brócolis sob o olhar atento do papai coruja. Nas imagens, as meninas apareceram sentadas na hora do almoço e brincaram com o jeito com que comiam os alimentos.

“Aqui em casa a briga é pela salada”, disse ele na legenda. Daniel e Ivete também são pais de um menino, Marcelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Cady (@danielcady)

Ivete Sangalo relembra declaração do filho que a magoou

Em participação no podcast Mil e uma Tretas, a cantora Ivete Sangalo relembrou uma declaração que ouviu do filho mais velho, Marcelo, quando ele era criança e que a deixou magoada. "Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela.

"Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.

Foi então que Ivete Sangalo procurou o filho e explicou que o que ele fez foi grave. "Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", disse.