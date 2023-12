Por que Luisa Sonza ficou 20 dias sem falar? Ela revela a verdade

Em documentário sobre sua vida, a cantora Luisa Sonza revela problema grave que a deixou 20 dias sem falar após turnê de sucesso

A cantora Luisa Sonza surpreendeu ao contar que teve um problema grave de saúde há poucos meses e precisou ficar 20 dias sem falar . Em um trecho do documentário sobre a sua vida na Netflix, ela relembrou do momento desafiador em que precisou se cuidar para preservar a sua voz.

A estrela contou que teve uma rotina intensa de shows durante a turnê Doce 22 e, depois disso, precisou fazer uma pausa. Ela recebeu o diagnóstico de que estava com um inchaço nas cordas vocais e o tratamento envolvia o silêncio e descanso. Assim, ela ficou alguns dias sem falar para recuperar sua capacidade vocal.

"Acabou a turnê e, como eu disse, estava exausta. Fui fazer os exames para ver o estrago e, obviamente, ela (a voz) estava às traças. Descobrimos com o exame que as cordas tinham batido tanto que criou um inchaço, tipo uma bolha para estorar. E qualquer movimento, esse bexiga pode estourar. Por isso preciso ficar em absoluto silêncio, além de tomas injeções para não inchar. Se não, só resolve com cirurgia", disse ela.

Em outro trecho, Sonza relembrou o seu medo com a repercussão do álbum Escândalo Íntimo, que estava na fase de lançamento. "Estou com medo das coisas não darem cedo. Senão, tudo acaba. Não é só música. É a música, é o clipe, o tempo de gravar, é fazer algo bom, que as pessoas continuem me escutando, que eu seja indicada ao Grammy", afirmou.

Luisa Sonza falou de Whindersson Nunes recentemente

A cantora Luisa Sonza surpreendeu ao falar sobre o seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes, em uma nova entrevista. Em conversa com a youtuber Bianca DellaFancy, ela contou que ainda tem um carinho pelo ex.

“Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, a gente super se dá bem”, contou ela.

Atualmente, Sonza está solteira desde que terminou o namoro com Chico, após revelar que foi traída por ele. Nos últimos tempos, ela chegou a ser flagrada aos beijos com uma dançarina, mas não assumiu nenhum relacionamento sério.