Luisa Sonza surpreende ao contar que é ‘apaixonadinha’ por Whindersson Nunes

Solteira, Luisa Sonza fala com carinho do seu ex-marido, Whindersson Nunes

A cantora Luisa Sonza surpreendeu ao falar sobre o seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes, em uma nova entrevista. Em conversa com a youtuber Bianca DellaFancy, ela contou que ainda tem um carinho pelo ex.

“Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, a gente super se dá bem”, contou ela.

Atualmente, Sonza está solteira desde que terminou o namoro com Chico, após revelar que foi traída por ele. Nos últimos tempos, ela chegou a ser flagrada aos beijos com uma dançarina, mas não assumiu nenhum relacionamento sério.

Como foi o relacionamento de Luisa Sonza e Whindersson Nunes?

Vale lembrar que Luisa Sonza e Whindersson Nunes viveram um relacionamento que durou alguns anos. Os dois se conheceram pelas redes sociais em 2016 e logo engataram um romance. Poucos meses depois, eles foram morar junto e o pedido de casamento aconteceu após um ano de namoro.

O casamento aconteceu em fevereiro de 2018 na Capela dos Milagres, em Alagoas, com uma grande festa para mais de 300 convidados. Na época, ele tinha 23 anos e ela estava com apenas 19 anos.

A separação foi anunciada por eles abril de 2020 por meio das redes sociais. “Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro”, afirmaram. Na época, eles foram alvos de rumores sobre o motivo do fim do relacionamento, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto.

Poucos meses depois, Sonza engatou o namoro com o cantor Vitão, e Whindersson começou o namoro com Maria Lina. Inclusive, Whindersson e Maria tiveram um filho junto, mas o bebê morreu logo depois do nascimento prematuro.