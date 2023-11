Por que a banda Melim chegou ao fim? Irmãos se pronunciam oficialmente

Integrantes da banda Melim, os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi explicam a decisão de colocar um fim no grupo de sucesso e seguirem sozinhos na música

A banda Melim vai acabar! Os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi fizeram o anúncio oficial sobre o fim do grupo no programa Altas Horas, da Globo. Logo depois, eles compartilharam um depoimento oficial nas redes sociais para explicarem a decisão para os fãs.

Os três contaram que a decisão foi muito pensada e que querem seguir os caminhos individuais na música a partir de 2024. Até lá, eles ainda vão fazer alguns shows como a banda Melim, que já estavam agendados.

"Quero começar agradecendo imensamente pelas muitas homenagens, textos e DMs carinhosas que vocês tem mandado pra gente nos últimos dias, desde que vazou um vídeo da gravação do Altas Horas, onde anunciamos a pausa da banda. Mil vezes obrigado por esse amor incondicional, vocês não têm ideia de como estão sendo importantes nesse momento. Ontem, o programa foi ao ar na Rede Globo e, como vocês viram, sim, a notícia é verdade. Tem uns 2 anos que a gente vem conversando sobre isso, com bastante calma, porque sabemos da nossa responsabilidade com tantas pessoas que nos amam/cultivam afeto pelas canções e principalmente porque somos uma família antes de tudo", afirmaram.

E completaram: "Nem precisaríamos estar dizendo, mas também não custa, essa decisão não tem nada a ver com ambição ou dinheiro, aliás nunca fomos guiados por isso. A arte, o propósito e a felicidade sempre foram e sempre serão a razão de tudo. A Melim surgiu naturalmente há oito anos, numa troca de ideia despretensiosa. Seguimos a intuição do nosso coração e o que aconteceu depois foi inacreditável, realmente um fenômeno. Hoje temos o álbum pop mais escutado de todos os tempos pelos brasileiros, diversas músicas simultaneamente no Top10 das mais tocadas nas rádios, três indicações ao Latin Grammy, um disco audiovisual completo captado num estúdio lendário de Los Angeles, Beats com gigantes ídolos e amigos da música nacional/internacional e agora vamos celebrar o fechamento desse ciclo com o projeto mais grandioso que já fizemos na carreira, o DVD Melhor de Três, ao vivo, contemplando todas as músicas que marcaram a nossa trajetória com direito a participação especial das vozes calorosas de vocês. É um legado e tanto, vivemos momentos e emoções que agora fazem parte de quem somos".

"Um agradecimento especial a todos os fãs, amigos, familiares, parceiros, gravadora, sócios e equipe maravilhosa que fizeram desse sonho, realidade. Sabemos que não será fácil para alguns, mas esperamos que vocês fiquem bem. Vamos nos cuidar por aqui também. Ainda temos alguns shows até o final do ano e após isso uma nova história começa para cada um de nós, seguiremos em caminhos individuais, mas sempre cantando Melim para vocês com muito orgulho, afinal está no nosso sobrenome e se a gente conhece bem vocês, vão pedir. É isso, gente um beijo. Amamos muito vocês", finalizaram.

View this post on Instagram A post shared by ᴹᴱᴸᴵᴹ (@melimoficial)

O que os integrantes da banda Melim falaram no Altas Horas?

No programa Altas Horas, os integrantes da banda Melim revelaram detalhes sobre a decisão de acabar com a banda agora. Os irmãos deixaram claro que não acabaram com a banda por causa de problemas entre eles, apenas garantiram que querem explorar suas individualidades.

"Acho que quando a gente estava no começo, a vontade de fazer música, de fazer a música chegar nas pessoas era muito latente, muito forte. E acho que o que está gritando agora é realmente a gente conseguir essa independência da criatividade, da gerência das nossas próprias carreiras. Cada um segue no próprio ritmo. E vamos continuar nos ajudando nos bastidores, escrevendo juntos, vivendo juntos pois somos irmãos e a gente se ama muito. E pensar pelo lado bom de todo mundo, ao invés de um álbum por ano ou dois, agora vão ter três álbuns e muitos shows por aí", disse Rodrigo.

"Nós vamos dar uma pausa na nossa banda para a gente seguir nossos novos sonhos agora em carreiras solos. A gente conversou muito. Ao invés de um Melim, um Melim é pouco, ter três 'Melims' pra vocês", contou Diogo. E Gabi completou: "É um encerramento de ciclo, não é o fim. É o começo de outro (ciclo). Melim sempre vai viver na gente, faz parte do que a gente é. Voar para novos caminhos. E a arte é plural. A gente quer poder se divertir cada vez mais, fazer coisas diferentes".