Banda Melim choca ao anunciar separação após oito anos: “Encerramento”

Gabi, Rodrigo e Diogo surpreendem ao anunciar separação da banda Melim durante gravações do 'Altas Horas'; descubra o motivo

Na última segunda-feira, 30, a banda Melim chocou os fãs que acompanhavam as gravações do programa ‘Altas Horas’, nos estúdios da Globo. Os irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo surpreenderam a todos ao anunciar o encerramento de sua parceria musical, que durou cerca de oito anos e foi marcada por diversos sucessos.

Apesar das gravações terem acontecido no início da semana, o programa só será exibido no próximo sábado, 04. Mas os fãs que estavam na gravação adiantaram a revelação do grupo: “O segundo anúncio, um pouco mais delicado, principalmente para quem é muito fã”, Diogo foi quem deu a triste notícia em um vídeo de bastidores que circula nas redes sociais.

“Vamos dar uma pausa na nossa banda para seguirmos nossos novos sonhos. Conversamos muito. Agora serão três Melim. Um é pouco, agora teremos três para vocês cantando. Sei que é difícil para algumas pessoas, somos irmãos, a gente trabalha junto e convive junto", o cantor revelou que a decisão está relacionada aos planos de carreira solo.

Gabi também abriu seu coração sobre a nova fase com os irmãos e não segurou as lágrimas: “Mas é um encerramento de ciclo, não é um fim. É começo de outro ciclo. Melim é sempre vivo na gente e parte do que somos. Vou até chorar”, disse emocionada no palco do estúdios da Globo, que fica localizado em São Paulo.

🚨 Veja o momento em que o Melim anuncia que o grupo dará uma pausa por tempo indeterminado. pic.twitter.com/FC9Lfdhk8H — Portal POP Mais (@sitepopmais) October 30, 2023

Nas redes sociais, os admiradores do grupo lamentaram a separação, mas vibraram com a notícia de que os cantores não se afastarão da música: “Que privilégio ter vivido o Melim desde o começo”, disse um fã. “É o fim de uma era”, comentou outro. “Sempre pedi Gabi Melim solo”, celebrou um terceiro. "Não quero acreditar", disse mais um.

Vale lembrar que o grupo foi registrado em 2015, mas eles só alcançaram o estrelato em 2016, quando participaram da terceira temporada do reality show musical da Globo, o 'Superstar', e saíram como semifinalistas. Desde então, o grupo conquistou uma legião de fãs com canções como ‘Meu abrigo’, ‘Ouvi Dizer’ e ‘Dois corações’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ᴹᴱᴸᴵᴹ (@melimoficial)

Gabi Melim já deu os primeiros passos na carreira solo:

Além do reality show na Globo, Gabi Melim também participou do quadro 'Dança dos Famosos', do 'Domingão com Huck', no começo deste ano, o que pode ter sido um indício de que a cantora estava se preparado para iniciar em sua carreira solo. Apesar de ter sido eliminada da competição, a morena fez sucesso durante sua participação.

"É, a zona de conforto não tem nada de confortável.. é angustiante, nada cresce ali. Aceitei participar da Dança dos Famosos (mesmo não dançando nadaa, ainda). Mas pensa 'numa muié' dedicada e esforçada viu! Vou dar meu melhor, torçam por mim!!!!”, ela anunciou sua participação vibrando com a novidade através das redes sociais.