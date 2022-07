Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, pede desculpas após polêmica com Pabllo Vittar

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha se defende após alfinetar a cantora Pabllo Vittar, que fez comentário sobre música de Zé Felipe

A esposa do cantor Leonardo (58), Poliana Rocha (45), usou as redes sociais para se explicar após se envolver em polêmica com Pabllo Vittar (27).

No último sábado, 02, a jornalista rebateu um comentário da drag queen sobre o seu filho, Zé Felipe (24). A cantora reclamou na web sobre sua música Bandida em parceria com Pocah, que foi excluída do YouTube. Pabllo questionou as diretrizes da plataforma e citou o hit Bandido, do sertanejo, que não sofreu nenhuma penalização.

"Zé Felipe acabou de lançar uma música chamada 'Bandido'. A música é legal, mas o YouTube não restringiu ele. Está escrito lá 'Bandido', com todas as letras. Eu só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância. Já que as diretrizes do YouTube são iguais pra todos, por que comigo sempre é assim? É só um desabafo mesmo. Às vezes, fica parecendo que as pessoas estão pegando no nosso pé, mas isso só dá mais força pra gente conseguir fazer nossos trabalhos. Isso me entristece muito", desabafou Pabllo.

Ao responder internauta que questionou a publicação da drag queen, Poliana publicou: "Por admiração ou por inveja, alguém sempre terá algo a dizer sobre você. Em qualquer dos casos, continue fazendo seus planos acontecerem enquanto eles falam".

Depois da repercussão negativa, a empresária se desculpou nos Stories de seu Instagram, no domingo, 03. "Eu estou com o coração super angustiado, por isso estou passando aqui. Eu acabei respondendo uma pergunta e acho que faltou muita interpretação de texto da minha parte e eu acabei respondendo no impulso e as pessoas também interpretaram de uma outra forma e começaram a me apedrejar, colocar arminha, carinha de nojo e eu me senti péssima por isso", começou falando.

"Estou aqui humildemente para pedir desculpas. Quero falar que minha intenção jamais é ofender ninguém. Ainda mais alguém que eu gosto como a Pabllo Vittar. Eu curto suas músicas, seu jeito de ser e quem realmente você é. Eu tô aqui pra pedir desculpas e falar que todos nós somos passíveis de erros e estamos em constante evolução e aprendizado", disse ainda.

"Então, quem se sentiu ofendido com a minha resposta, vocês me desculpem. Mas a minha intenção não foi essa", finalizou.

