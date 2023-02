Péricles é assaltado e a equipe dele informa como ele está

Equipe de Péricles rompe o silêncio após o cantor ser alvo de um assalto na frente da casa da mãe em Santo André

O cantor Péricles (53) passou por um grande susto na noite de quinta-feira, 16, enquanto estava saindo da casa de sua mãe em Santo André, São Paulo. Ele foi abordado por um assaltante, que levou os pertences dele e o seu carro.

As imagens do assalto foram registradas pelas câmeras de segurança da rua e viralizaram na internet nesta madrugada. O artista apareceu com as mãos para o alto e sem resistir ao assalto. Péricles entregou tudo para o ladrão e se afastou do carro.

Na manhã desta sexta-feira, 17, a equipe do cantor se pronunciou e informou que ele está bem.

“Conforme noticiado pela imprensa e publicado em diversas páginas das redes sociais, confirmamos a informação de que o cantor Péricles foi assaltado na noite de quinta-feira, 16. Ele teve seu automóvel roubado mas, graças a Deus, o incidente não teve maiores consequências. Péricles estava acompanhado de sua esposa Lidiane e sua filha Maria Helena. Informamos que eles estão bem e em segurança. Agradecemos a preocupação e as manifestações de carinho enviadas ao cantor e sua família”, informaram.

