Perfil de Simone e Simaria pede para fãs chegarem cedo em show e fãs suspeitam volta da dupla

Show de Simone e Simaria é adiantado e fãs suspeitam que a dupla sertaneja vai se juntar novamente

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 19h19

Neste sábado, 24, Simone (38) vai se apresentar no São João de Petrolina, em Pernambuco!

E, nos perfis oficiais da cantora com Simaria (40), foram feitos vários posts pedindo para os fãs chegarem cedo no show.

“Aviso! Cheguem cedo hoje no show de Petrolina (PE)”, escreveram a dupla sertaneja no Twitter. O que levantou suspeitas de que a irmã que está afastadas dos palcos pode aparecer na apresentação.

No Instagram, elas publicaram um registro só da esposa de Kaká Diniz (36) e disseram: “Atenção Coleguinhas de Petrolina (PE)! Hoje é dia de matar a saudade! Cheguem cedo! 20h no palco, preparados?”.

Porém, apesar de todas as especulações, as artistas revelaram que só estavam pedindo para as pessoas chegarem cedo por causa de uma mudança de horário.

Confira os posts que fizeram os fãs suspeitarem de uma possível volta de Simone e Simaria:

