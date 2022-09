Paula Fernandes relembra boatos de affair com Roberto Carlos

Paula Fernandes rebate os comentários da época em que cantou no show de Roberto Carlos

A cantora Paula Fernandes (38) relembrou quando foi apontada como affair do cantor Roberto Carlos (81) em 2010. Na época, ela estava fazendo muito sucesso nas rádios e com música na trilha de uma novela da Globo. Ela foi convidada para cantar no show do artista e surgiram rumores de que eles poderiam ter vivido um affair. Porém, ela negou.

Em entrevista no canal de YouTube Corredor 5, Paula Fernandes contou que as pessoas criaram uma história. "No meio, as pessoas já falavam de mim. Minha música tocava inteira, todos os dias na novela, e ninguém sabia a cara que eu tinha. Aí, fui apresentada pelo Roberto Carlos: 'olha, gente, essa é a Paula Fernandes'. Ele acreditou em mim, e isso não tem preço. As más línguas dizem que ele queria ter um caso com a cantora. Foi o que eu ouvi. Talvez a explicação fosse pelo fato de ser uma mulher no palco ao lado de um homem. As pessoas romantizam e queriam um conto de fadas. Era simplesmente um homem como ele, assinando embaixo em um projeto que ele acreditava acreditando numa artista. Se eu não fosse ninguém, não teria durado um ano. E olha eu aqui", disse ela.

Paula Fernandes sofre acidente de carro

No final do mês de agosto, a cantora Paula Fernandes sofreu um acidente de carro junto com seu namorado. Ela revelou que o carro capotou em uma rodovia e desabafou sobre o susto.

“Eu ainda não sei bem como eu tô... Eu só sei que eu tô viva e que ontem eu renasci... Essa imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria nosso fim”, escreveu a cantora na legenda da foto de seu carro capotado.

“Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar. Eu ainda estou em choque, a cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite”, declarou.

E completou: “Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões. Hoje é meu aniversário e Deus me deu presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço”.

