Paula Fernandes revela que sofreu acidente de carro na véspera do seu aniversário: “Ainda não sei bem como eu tô”

A cantora Paula Fernandes chocou os seguidores ao compartilhar foto de seu carro capotado e relatar que sofreu acidente de carro um dia antes de seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 16h35

Neste domingo, 28, Paula Fernandes assustou seus fãs ao relatar em seu Instagram que sofreu um acidente de carro na noite deste último dia 27, um dia antes de seu aniversário de 36 anos.

“Eu ainda não sei bem como eu tô... Eu só sei que eu tô viva e que ontem eu renasci... Essa imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria nosso fim”, escreveu a cantora na legenda da foto de seu carro capotado.

A artista explicou como se deu o acidente de carro que assustou a cantora e seu namorado Rony Cecconello. “Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar”, relatou Paula.

A cantora sertaneja relatou que ainda está em choque após o susto: “Eu ainda estou em choque, a cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite”.

Mesmo assim, a artista tranquilizou os fãs afirmando que ela e seu namorado estão bem. “Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões”, escreveu.

Paula ainda refletiu sobre o fato do acidente ter acontecido na véspera do seu aniversário. “Hoje é meu aniversário e Deus me deu presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço”, comentou.

A atriz Giovanna Antonelli comentou na publicação de Paula: “Deus é maravilhoso. Você é abençoada. Aliás, vocês!!! Amém. Viva a vida”.

Nos comentários, os fãs da cantora mandaram mensagens de carinho para Paula e celebraram seu aniversário. “Que loucura! Que bom que todos estão bem! Te desejando um novo ciclo cheio de amor e experiencias lindas! Te cuida”, escreveu uma seguidora.

E outra fã comentou: “Caramba, que livramento. Graças a Deus você está bem, não teria presente melhor do que este. Comemore o possível hoje, não só a chegada de um novo ciclo mas o recomeço. Sucesso”.

Confira aqui o relato de Paula sobre o acidente!