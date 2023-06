Paul McCartney fala sobre uma possível volta dos Beatles: “É tudo real”

Nesta quinta-feira, 22, Paul McCartney veio à público para comentar sobre uma possível volta dos Beatles, da qual fez parte. O cantor ainda comentou sobre os rumores que as novas músicas seriam feitas através de Inteligência Artificial.

“Tem sido ótimo ver uma resposta tão empolgante ao nosso próximo projeto dos Beatles. Ninguém está mais animado do que nós para compartilhar algo com vocês até o final do ano. Vimos alguma confusão e especulação sobre isso. Parece haver um monte de adivinhações aí fora. Não posso dizer muito agora, mas para ser claro, nada foi criado artificialmente ou sinteticamente. É tudo real e todos nós brincamos com isso. Limpamos algumas gravações existentes – um processo que durou anos. Esperamos que gostem tanto quanto nós. Mais novidades em breve”, escreveu o artista na postagem feita em seu Twitter.

Nos comentários da postagem, diversos seguidores se animaram com a novidade! “Mal posso esperar”, comentou um fã. E outro seguidor ainda escreveu: “Isso vai ser incrível”. E outro admirador disse: “Obrigado por esclarecer isso! Muitos rumores e especulações estão circulando tentando fazer com que este projeto seja algo ruim, quando não é o caso. Estou tão feliz que você disse algo”.

Os membros da banda se afastaram em 1970. Cerca de 10 anos depois, em dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado em frente a sua casa em Nova York. E em 2001, George Harrisson faleceu. O compositor Paul McCartney e o baterista Ringo Starr ainda estão vivos, e ainda compõe trabalhos.

Esta não será a primeira vez que novos materiais dos Beatles virão à tona. Em novembro de 2021, a série “Get Back” foi lançada na plataforma Disney+. O documentário contém mais de sete horas de gravações inéditas dos Beatles.

