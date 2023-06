Vocalista do Greta Van Fleet revela sexualidade e ganha apoio dos fãs

Josh Kiszka, cantor do Greta Van Fleet, publica texto emocionante falando sobre sexualidade

O cantor Josh Kiszka, vocalista da banda Greta Van Fleet, resolveu usar suas redes sociais para desabafar. Falando pela primeira vez sobre sua sexualidade, o artista revelou que está em um relacionamento com outro homem há cerca de oito anos. A coragem de se abrir fez com que o famoso ganhasse o apoio dos fãs do grupo de rock.

“Onde eu estabeleci residência no Tennessee, legisladores estão propondo leis que ameaçam a liberdade do amor. É imperativo que eu fale a minha verdade não apenas para mim mesmo, mas também na esperança de mudar corações, mentes e leis no Tennessee e outros lugares”, começou o cantor, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Essas questões estão localizadas especialmente próximas do meu coração, já que estou em uma relação amorosa e de mesmo sexo com o meu parceiro há oito anos. Aqueles próximos de mim estão bem cientes, mas é importante para mim compartilhar com o público”, continuou Josh.

“Ao longo dos anos, a quantidade de amor pela comunidade LGBTQ+ foi imensa, mas ainda há trabalho a ser feito pelos direitos LGBTQ+ no Tennessee, na nação e no mundo. Como resposta ao apoio excepcional do meu último post, eu queria compartilhar como podemos contribuir com essa valorosa causa.”

“A comunidade LGBTQ+ é um pilar cultural, constantemente celebrando a positividade e a aceitação através da arte, música, literatura, cinema e, mais importante de tudo, legislação. O maior dom mortal de todos nós é a nossa capacidade de amar e à medida que viajamos pelo tempo, que a nossa maior compreensão da questão ao redor e dentro de nós nos ensine a amar de forma cada vez mais profunda”, finalizou Kiszka.

Greta Van Fleet é uma banda de rock, muito inspirada no clássico Led Zeppelin e nos anos 70 e 80, formada por Josh Kiszka, Jake Kiszka, Sam Kiszka, Daniel Wagner e Kyle Hauck, na cidade de Frankenmuth, Michigan, nos Estados Unidos da América, no ano de 2012.