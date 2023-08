Olivia Rodrigo causa comoção ao cantar sobre reatar com ex em nova música

A cantora Olivia Rodrigo causou comoção nas redes sociais com sua nova música intitulada “Bad Idea, Right?”

Nesta sexta-feira, 11, Olivia Rodrigo lançou mais um single que irá compor seu novo álbum “Guts”. A canção “Bad Idea, Right?” surpreendeu os fãs da cantora por conta de seu conteúdo. A nova música fala em seus versos sobre voltar com um ex-namorado.

No refrão do novo single do segundo álbum de Olivia, ela canta: “Sim eu sei, ele é meu ex. Mas duas pessoas não podem se reconectar? A maior mentira que eu já disse. Apenas tropecei e caí na cama dele”.

A frase foi muito aclamada e até virou meme entre os fãs da artista, que antes de entrar no mundo pop era atriz da Disney. O impacto da canção foi ainda maior uma vez que seu primeiro álbum, Sour, falava muito sobre desilusão amorosa.

“Falei mal e quis de novo, fui Olivia Rodrigo”, brincou uma página de fãs dedicada à Olivia. Outra fã ainda escreveu: “Amo que a Olivia Rodrigo é muito real, a diva admite que teve a recaída com o ex depois de ter xingado ele até de sociopata”. Nessa postagem, a fã faz referência à música “Good 4 U”, do seu primeiro álbum, em que a cantora chama o ex-namorado de sociopata.

“Olivia Rodrigo provando que é gente como a gente e mesmo depois de esculhambar o ex e xingar até a 5ª geração, a doida bate na porta pedindo replay”, ainda brincou uma admiradora. Uma fã ainda comentou: “Nós mulheres meio Olivia Rodrigo, que voltamos a ter relações casuais com o nosso ex mesmo depois de ter chamado ele de sociopata e no final acabamos nos arrependendo por termos sido impulsivas”.

A maioria dos fãs de Olivia acreditam que a canção e a suposta “recaída”, teria sido com o ator e cantor Joshua Basset. Olivia e Joshua namoraram e estrelaram juntos as primeiras temporadas da série “High School Musical: The Musical: The Series”. Após o relacionamento com Olivia, o ator começou a namorar a cantora Sabrina Carpenter, o que gerou uma grande polêmica em que os três artistas compuseram diversas músicas sobre a situação complicada.

Porém, o primeiro single do álbum “Guts”, “Vampire” muito provavelmente não é sobre Joshua. A música faz referência a um amante de Olivia que “usou sua fama”, e, após seu relacionamento com Joshua, a cantora namorou o produtor Adam Faze. Na época, ela tinha 18 anos e ele 24.

