NX Zero planeja turnê internacional e músicos afirmam estar ansiosos 'igual aos fãs'

Cedo ou tarde eles voltariam. Para Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Fi Ricardo e Caco Grandino, membros do NX Zero, a banda retorna mais consciente e madura musicalmente após cinco anos de pausa. Ansiosos para o reencontro com os fãs, os músicos revelam planos para uma turnê internacional e não escondem a ansiedade de pisar nos palcos novamente.

"Faz muito tempo que não tocamos juntos. Estamos igual aos fãs", diz Di Ferrero, em conversa com a imprensa, da qual a CARAS Brasil participou. Segundo os artistas, a ideia do retorno sempre esteve presente, mas não era a hora certa. Agora, em meio de uma onda de revivals de grupos musicais, eles preparam os setlists que ainda não estão decididos, segundo Gee Rocha, o guitarrista do NX Zero .

O primeiro show da turnê Cedo ou Tarde acontece em 28 de maio, no festival MITA, no Rio de Janeiro. A banda encerra a sequência de shows em dezembro deste ano com um show no Allianz Parque, em São Paulo, que, segundo eles, tem chances de se tornar o maior da carreira. "Vai ser especial, queremos fazer diferente", acrescenta o vocalista.

Os músicos ainda celebram a oportunidade de receber novos fãs, e admiradores que não tiveram a oportunidade de os ver tocar ao vivo antes de 2017. Eles afirmam que, no momento da pausa, a decisão surgiu para preservar a amizade do grupo. "Quando a banda parou, foi do nosso entendimento de preservar isso da melhor forma possível", explica Caco.

Agora, no retorno, eles dizem estar entendendo o tamanho da banda, e do sucesso que fizeram ao longo dos 22 anos de carreira. "É muito louco dizer que temos clássicos, nos consideramos jovens ainda", diz Dani, durante o papo com a imprensa. "[Agora] conseguimos ver o tamanho do Nx para as pessoas", acrescenta Fi.

Para o futuro, os músicos planejam uma turnê internacional. "Estamos pensando em fazer isso ano que vem, alguns shows. O NX fez só uma turnê fora do Brasil, no Japão, e foi muito louco. Então, vamos tentar sim", afirma Di. Além disso, eles estão registrando em vídeo todo o processo da nova turnê, e, sem muitos detalhes, dizem estar abertos à possibilidade de um projeto em vídeo.

Os músicos ainda asseguram que novidades estão por vir, e que seguem tentando controlar as emoções para esse retorno que, apesar de ter data final para a turnê, não significa uma nova pausa. "Que bom que voltamos em um momento que as pessoas estão valorizando estarem juntas presencialmente. Nunca é um adeus, o NX Zero é maior que a gente", completa o cantor.