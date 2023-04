Gee Rocha, do Nx Zero, sofre acidente de moto e terá que passar por cirurgia

Guitarrista do Nx Zero, Gee Rocha, fala sobre acidente que sofreu de moto e será submetido a cirurgia

Nesta terça-feira, 4, o guitarrista da banda de rock brasileira Nx Zero, Gee Rocha (36) revelou em suas redes sociais que terá que passar por uma cirurgia na clavícula por conta de uma acidente de moto que sofreu na última segunda-feira, 3.

Através de uma publicação feita em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, o músico relatou o acontecido e garantiu para os fãs que, mesmo com a fratura, ele está bem. Gee revelou que ficou preocupado com a turnê de shows que a banda fará a partir do dia 28 de maio.

“Bom dia! Ontem na parte da tarde, sofri um acidente de moto! Felizmente estão todos bem, não foi nada grave… mas acabei fraturando a clavícula e vou ter que operar hoje”, contou o guitarrista, usando uma foto de sua clavícula quebrada para ilustrar a mensagem.

“Tudo que me passou na cabeça foi os show do NX! Sei que vai ficar tudo bem, mas parece que minha ansiedade em saber quando vou estar 100% é muito grande. Mas é isso! Ficarei bem e já já ensaiando para shows. Se cuidem! Aqui vou me cuidar muito!”, completou Gee.

Gee Rocha, guitarrista do Nx Zero, sofreu um acidente de moto ontem a tarde e terá que operar a clavícula.



A tour de reunião da banda começa em algumas semanas.



Todas as boas energias pra ele se recuperar o mais rápido possível! 🙏🏻✨ pic.twitter.com/nVHcME1mR5 — Izzo ❄️ (@izzomrm) April 4, 2023

BBB 23: NX Zero antecipa reencontro da banda em festa no reality show

Ansiosos para o retorno oficial da banda, o NX Zero antecipou os shows para se apresentar para os confinados do Big Brother Brasil 23! Após anunciarem o retorno para a turnê "Tour Cedo ou Tarde", eles se reencontraram no palco da festa da casa mais vigiada do Brasil.

Com hits como Cedo ou Tarde, Razões e Emoções, Pela Última Vez e Bem ou Mal, a banda promete agitar a noite dos brothers no confinamento. A festa contou com cenografia representando um céu estrelado, em cores lilás e verde, e elementos que prometem colocar os confinados nas nuvens. Esta é a primeira vez que o NX Zero sobe ao palco do BBB.