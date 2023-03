BBB 23: NX Zero antecipa reencontro da banda em festa no reality show

Após anunciarem turnê pelo Brasil, banda NX Zero vai antecipar show e se apresentar para os brothers na casa do BBB 23 na sexta-feira, 17

Após mais de cinco anos longe, a banda NX Zero vai antecipar show da turnê e se apresentar para os brothers na casa do BBB 23!

Depois de anunciarem o retorno para a turnê "Tour Cedo ou Tarde", com show que só começam em maio, eles vão se reencontrar no palco da festa de sexta-feira, 17, na casa mais vigiada do Brasil.

Com hits como Cedo ou Tarde, Razões e Emoções, Pela Última Vez e Bem ou Mal, a banda promete agitar a noite dos brothers no confinamento. Segundo informações do Gshow, a festa vai contar com cenografia representando um céu estrelado, em cores lilás e verde, e elementos que prometem colocar os confinados nas nuvens.

Esta é a primeira vez que o NX Zero sobe ao palco do BBB. "Queremos ver também quem da casa vai estar afiado, cantando todas as músicas, já que temos visto tocar bastante NX Zero por lá", disse o baixista da banda, Caco Grandino (36), em entrevista ao Gshow.

"Preparamos um repertório com músicas que temos certeza que marcaram a vida de muitas pessoas (e as nossas, claro!) e que vão proporcionar novas alegrias para o público do BBB e para todos os brothers da casa", completou ele sobre a volta ao lado de Di Ferrero (37), Gee Rocha (36), Dani Weksler (37) e Fi Ricardo (36).

O vocalista Di Ferrero acredita que o show no programa será um termômetro para essa fase da banda: "Queremos nos divertir como sempre fazemos no palco e pretendemos passar essa vibe para a galera da casa".

BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são acusados de assédio

A festa do líder de MC Guimê está dando o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, 16. Isso porque, o cantor, casado com Lexa, acabou tendo uma atitude inesperada: uma mão boba na mexicana Dania Mendez.

A cena do momento em que passou a mão no bumbum da artista vem repercutindo na web. Por ter feito o ato sem o consentimento da estrangeira, muita gente vem comentando que a atitude é assédio e que por isso, ele deveria ser expulso da casa. "Gente, o que o Guimê está fazendo tem nome e é assédio", disse uma telespectadora.

Cara de Sapato (33) também passou dos limites com Dania Mendez.Nas redes sociais, internautas falam que ele e Guimê não respeitaram a mexicana e também acusam o lutador de MMA de assédio, pedindo pela expulsão do brother no confinamento.

