NX Zero anuncia retorno com turnê de shows por todo o Brasil

Depois de cinco anos separados, integrantes do NX Zero se reúnem para a Tour ‘Cedo ou Tarde’

Após mais de cinco anos separados, o NX Zero anunciou que estará de volta aos palcos! Di Ferrero, Gee Rocha, Conrado Grandino, Daniel Weksler e Filipe estão novamente reunidos para a Tour Cedo ou Tarde.

Comemorando a história da banda, que traz inúmeros hits em sua bagagem, como as músicas Cedo ou Tarde, Pela Última Vez, Razões e Emoções, Cartas para Você, entre muitas outras, o NX Zero vai rodar o Brasil durante os próximos meses, trazendo seu público mais que fiel de volta aos shows.

“NX ZERO TÁ NA ÁREA! Quem tava com saudades de um show do @nxzerooficial ? Cedo ou tarde eu ia ter que contar isso pra vocês. A banda estará de volta aos palcos depois de 5 anos para shows mais que especiais no MITA. Agora você tem ainda mais razões (e emoções) para colar com a sua galera no festival em que a música é a resposta”, disseram nas redes sociais, anunciando o retorno.

O show que abre a volta da banda acontece no festival MITA, como anunciado. Outros lugares que receberão a banda nessa turnê de retorno para celebrar a história de um dos grupos mais marcantes da música brasileira contam com cidades como Rio de Janeiro, Vitória, São José do Rio Preto, Goiânia, Recife, Natal, Manaus, entre outros.