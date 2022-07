Di Ferrero fala sobre possível retorno do NX Zero: 'A gente se ama'

Di Ferrero comenta sobre possibilidade de retorno do grupo NX Zero, que se separou há cinco anos

O cantor Di Ferrero foi questionado sobre a possibilidade de um retorno do grupo NX Zero e fez a alegria dos fãs com sua resposta. Em conversa com a Rolling Stone Brasil, ele contou que um retorno pode acontecer.

“Bom, tá totalmente possível. Totalmente!”, declarou ele, e completou: “Ah, a gente se ama, cara! A gente se ama e a gente tá no grupo de whatsapp ainda”.

No entanto, Di Ferrero não deu detalhes sobre quando o retorno poderia acontecer. Vale lembrar que o cantor fez parte do NX Zero de 2004 a 2017. Na época, o grupo anunciou uma pausa por tempo indeterminado.

Vídeo de Di Ferrero na Rolling Stone Brasil: