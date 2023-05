Neto de Rita Lee emociona web com carta de despedida: ‘Vovó Rita’

Ex-nora de Rita Lee, Camila Fremder revela detalhes da despedida emocionante do pequeno Arthur, netinho da cantora

A ex-nora de Rita Lee (1947-2023), Camila Fremder emocionou seus seguidores nas redes sociais ao revelar detalhes da despedida do netinho da cantora, o Arthur, de cinco anos. O pequeno é fruto do antigo casamento entre a escritora e o artista plástico Antônio Lee (42), filho mais novo da Rainha do Rock, que morreu na última segunda-feira, 8.

Pelo Twitter, Camila agradeceu as mensagens de apoio e contou que o filho escreveu uma cartinha para se despedir da avó: “Obrigada por tantas mensagens. Arthur escreveu uma carta pra vovó Rita e vai amarrar em um balão que vai voar até ela.”, a podcaster e roteirista revelou a intenção por trás da homenagem emocionante do pequeno.

Nos comentários da publicação, os fãs da artista ficaram emocionados com a atitude de Arthur: “Um abraço enorme em vocês, certeza que o Arthur vai seguir o legado brilhante da vovó”, disse uma admiradora da estrela. “Ela vai amar muito a cartinha”, confortou outro seguidor de Camila. “Eu chorei com essa da carta e balão!”, disse uma terceira. "Muito especial", elogiou mais uma.

Obrigada por tantas mensagens ❤️ Arthur escreveu uma carta pra vovó Rita e vai amarrar em um balão que vai voar até ela. — Camila Fremder (@Cafremder) May 9, 2023

Ex-nora de Rita Lee celebra sua faceta de avó e lamenta morte dela:

Mais cedo, Camila Fremder também prestou uma homenagem para a ex-sogra, a cantora Rita Lee, em seu Instagram. Assim que o falecimento da Rainha do Rock, que lutou bravamente contra um câncer no pulmão, foi anunciado, a escritora abriu um álbum de fotos em que seu filho aparece ao lado da avó.

“Obrigada, vovó Rita”, Camila limitou as palavras na legenda da publicação, mas as fotos demonstram todo o afeto da cantora pelo netinho, Arthur, que surge ainda bebê entre os registros.