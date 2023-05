Ex-nora de Rita Lee abre relação da cantora com o neto de 5 anos: 'Genial e carinhosa'

Em conversa com a imprensa, Camila Frender, ex-esposa de Antonio, falou sobre a relação com Rita Lee

A escritora Camila Fremder garante que Rita Lee é "exatamente o que você imagina". Em conversa com a imprensa, durante o velório da artista que morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos, a criadora de conteúdo exaltou a personalidade de sua ex-sogra e também abriu o coração sobre a relação da artista com seu filho Arthur (5), fruto do relacionamento com Antonio Lee.

"A gente foi muito unido, todo mundo. Foi difícil comunicar o Arthur, meu filho, de 5 anos. Ontem ele ficou o dia inteiro com o Roberto [de Carvalho]. Ele está muito preocupado com quem está aqui", explicou ela sobre o filho, em entrevista no velório de Rita Lee , que aconteceu nesta quarta-feira, 10, no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Fremder afirma que seu filho e a artista eram bastante próximos, e que ela era uma avó incrível. A escritora não poupou adjetivos para elogiar a ex-sogra. "Fantástica, genial, muito carinhosa e muito engraçada. Foi uma avó maravilhosa para o Arthur, eles eram muito próximos. Uma avó divertida que tem um espírito de criança."

A escritora contou que o pequeno Arthur passou a entender recentemente a fama da avó, após ver um pôster da artista na entrada da exposição de Rita Lee no MIS, o Museu da Imagem e do Som. "Foi a primeira vez que eu expliquei: 'Filho, a vovó Rita é uma cantora, ela é muito famosa e as pessoas gostam dela'. E ele falou: 'Tipo a Galinha Pintadinha?' [risos]. E eu falei: 'É, tipo a Galinha Pintadinha. Todos seus amigos conhecem e gostam dela. A vovó Rita é assim'. Agora ele entende totalmente."

MORRE AOS 75 ANOS A CANTORA RITA LEE, ETERNA RAINHA DO ROCK BRASILEIRO

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram.