Namorado de Iza tieta a cantora em novo show

Namorado da cantora Iza, Yuri Lima é flagrado tietando a amada nos bastidores de novo show

O namorado da cantora Iza, o jogador de futebol Yuri Lima, encantou os fãs da amada ao acompanhá-la em um show neste final de semana em São Paulo. O atleta foi flagrado pelos paparazzi nos bastidores do palco enquanto tietava a amada.

O rapaz foi visto tirando fotos e fazendo vídeos da cantora enquanto ela animava a multidão em sua apresentação.

Há pouco tempo, Yuri se declarou para Iza. “Ainda vou te fazer ficar com essa carinha muitas vezes. Te amo e te quero”, afirmou ele.

Fotos: Van Campos / AgNews

Saiba mais sobre o namoro de Iza e Yuri Lima

O romance de Iza e Yuri Lima começou no início deste ano. Os primeiros rumores de que eles estariam ficando surgiu em janeiro de 2023, quando ela foi apontada como sendo a mulher misteriosa em uma foto dele. Porém, eles só assumiram o romance algumas semanas depois, no mês de fevereiro de 2023.

Recentemente, ela contou que eles se conheceram por meio das redes sociais, quando trocaram mensagens. “Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Além disso, a cantora também já garantiu que está apaixonadíssima. “Sentir que estou amando de novo, sentir que estou sendo amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. A energia sexual é uma energia criativa também. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo”, disse ela.

Então, ela completou: “Me apaixonar de novo é necessário. Amar de novo está sendo restaurador, incrível, revolucionário”.