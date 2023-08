Iza revela como conheceu seu namorado: 'Elogiando minha figura'

A cantora Iza fala sobre o seu amor por Yuri Lima: 'Gente educada é um tesão'

A cantora Iza relembrou como conheceu o seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou que eles se conheceram pelas redes sociais.

“Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela, que ainda declarou como anda a sua amorosa.

“Estou em uma fase muito especial. Achei que não teria vontade de casar na igreja novamente, mas com o Yuri eu tenho”, declarou.

Em outro momento, Iza contou que não tem muitos amigos famosos. “Não é que eu não tenha amigos famosos, mas eu acho que a relação que me deixa mais segura é com a galera de antes da fama”, disse ela.

Por fim, a cantora falou sobre as fotos ousadas que costuma postar na web. “Eu posto foto da minha b*nda e saio correndo. Eu não vejo os comentários porque você acaba ficando refém da validação das pessoas”, declarou.

Iza surge com o cabelo black power

A cantora Iza chamou a atenção ao circular pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 26. A estrela surgiu com o seu novo visual e esbanjou estilo com seu look de viagem. Para a sua viagem, Iza decidiu manter o seu cabelo natural e usou o penteado no estilo de black power. A beleza natural da artista atraiu todos os olhares e ela foi fotografada pelos paparazzi de plantão no local.

Para completar o visual, ela usou uma camiseta preta básica e calça estampada soltinha com tênis preto. Vale lembrar que Iza tem uma agenda agitada de shows pelo Brasil e também acaba de finalizar a sua participação como jurada do The Voice Kids, da Globo.

Foto: Adão / AgNews