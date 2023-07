Novo visual! Iza surge com o cabelo no estilo black power em viagem

A cantora Iza é flagrada no aeroporto e seu novo visual rouba a cena. A estrela exibiu o seu cabelo natural no estilo black power

A cantora Iza chamou a atenção ao circular pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 26. A estrela surgiu com o seu novo visual e esbanjou estilo com seu look de viagem.

Para a sua viagem, Iza decidiu manter o seu cabelo natural e usou o penteado no estilo de black power . A beleza natural da artista atraiu todos os olhares e ela foi fotografada pelos paparazzi de plantão no local.

Para completar o visual, ela usou uma camiseta preta básica e calça estampada soltinha com tênis preto. Vale lembrar que Iza tem uma agenda agitada de shows pelo Brasil e também acaba de finalizar a sua participação como jurada do The Voice Kids, da Globo.

Fotos: Adão / AgNews

Iza está apaixonada

Em entrevista na revista CARAS, a cantora Iza contou sobre o seu namoro com Yuri Lima. Os dois estão juntos há poucos meses e os fãs torcem pelo novo casal."Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agraciada com o carinho que o público tem, posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida há muito tempo", disse ela.

Além disso, ela contou o que espera deste ano em sua vida. "Eu passei por momentos de transformações no fim de 2023 e posso dizer que eu estou em minha fase mais plena, de me permitir ser quem eu sou e de viver as minhas próprias escolhas. Cada hora sonho e quero uma coisa diferente. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, independentemente das expectativas dos outros: se querem álbum novo, se querem que eu case... Me forço a ser quem a IZA quer ser!", comentou.