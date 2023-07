Iza agita a web ao posar com look mínimo e recebe elogios: 'Beleza rara'

A cantora Iza abre álbum de fotos com momentos do que aconteceu em sua vida nos últimos tempos e foto principal chama a atenção

A cantora Iza elevou a temperatura das redes sociais ao abrir um novo álbum de fotos. Ela fez uma coletânea de momentos que aconteceram em sua vida nos últimos tempos e encantou seus seguidores. Inclusive, a artista usou uma foto chamativa para a capa do álbum.

Na imagem principal, a estrela surgiu com biquíni pink ao posar no meio de várias pedras. Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. “Cenário bonito para uma beleza rara”, disse um seguidor. “Uma pintura”, declarou outro. “Que mulher!”, declarou mais um.

Nas outras imagens, Iza apareceu com seus amigos, no dentista, brincando com seus cachorros e também em selfies. Recentemente, Iza esteve no elenco do The Voice Kids, da Globo, que terminou há poucas semanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza está apaixonada

Em entrevista na revista CARAS, a cantora Iza contou sobre o seu namoro com Yuri Lima. Os dois estão juntos há poucos meses e os fãs torcem pelo novo casal."Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agraciada com o carinho que o público tem, posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida há muito tempo", disse ela.

Além disso, ela contou o que espera deste ano em sua vida. "Eu passei por momentos de transformações no fim de 2023 e posso dizer que eu estou em minha fase mais plena, de me permitir ser quem eu sou e de viver as minhas próprias escolhas. Cada hora sonho e quero uma coisa diferente. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, independentemente das expectativas dos outros: se querem álbum novo, se querem que eu case... Me forço a ser quem a IZA quer ser!", comentou.