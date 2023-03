Iza explica motivos de estar namorando jogador do Mirassol, Yuri Lima

Cantora Iza conta detalhes do que fez ela se apaixonar pelo jogador de futebol Yuri Lima

A cantora carioca Iza (32) decidiu revelar os motivos que fizeram ela se apaixonar pelo jogador de futebol do Mirassol, de São Paulo, Yuri Lima (28). A artista e o meio-campista assumiram o relacionamento recentemente, em fevereiro.

Iza conta que assim que começou a conversar com o atleta, percebeu que Yuri era uma pessoa incrível. “Eu acho ele um gostoso! Comecei a trocar ideia com ele pela internet. Vou falar sobre isso pela primeira vez. Conheci ele no Instagram”, revelou a cantora, em uma entrevista para o UOL.

“Meses depois que postei sobre a minha separação, entrei numa pilha de ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias”, contou Iza. “Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu”, continuou.

“A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa fodona, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando", comentou a cantora, sobre as qualidades que ela vê em Yuri.

Yuri é o primeiro relacionamento que Iza assume desde que colocou um fim em seu casamento com o produtor Sérgio Santos. A cantora e ele se casaram no ano de 2018, terminando a união em outubro de 2022.

Yuri Lima publica primeira foto ao lado de Iza

Recentemente, o jogador de futebol Yuri Lima (28), meio campista do Mirassol, e a cantora Iza assumiram oficialmente o relacionamento! O casal apareceu abraçadinho em algumas fotos compartilhadas pelo atleta, para comemorar o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados comemorado pelos países do hemisfério norte.

Na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, o atleta escreveu: “Dona de mim”, se referindo a uma música da própria cantora para se declarar à amada. IZA não deixou a declaração passar em branco e respondeu com um comentário escrito: "Meu".