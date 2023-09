Namorado de Iza encanta com recado para a cantora: 'Te quero'

Namorada da cantora Iza, Yuri Lima surpreende a amada com post especial e ela responde

O jogador de futebol Yuri Lima fez uma homenagem especial para a namorada, a cantora Iza, nas redes sociais. Em um post no Instagram, ele compartilhou fotos românticas do casal durante a festa de aniversário dela e aproveitou para declarar o seu amor.

Nas imagens, o casal apareceu sorridente e em clima de romance durante a surpresa que ele fez para a amada no palco de um show. Então, ele falou sobre a admiração por ela. “Ainda vou te fazer ficar com essa carinha muitas vezes. Te amo e te quero”, afirmou ele.

Nos comentários, ela respondeu ao post do amado. “Te amo, meu amor! Sou louca por você, ainda não acredito nessa surpresa! Te amo”, afirmou.

Saiba mais sobre o namoro de Iza e Yuri Lima

O romance de Iza e Yuri Lima começou no início deste ano. Os primeiros rumores de que eles estariam ficando surgiu em janeiro de 2023, quando ela foi apontada como sendo a mulher misteriosa em uma foto dele. Porém, eles só assumiram o romance algumas semanas depois, no mês de fevereiro de 2023.

Recentemente, ela contou que eles se conheceram por meio das redes sociais, quando trocaram mensagens. “Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Além disso, a cantora também já garantiu que está apaixonadíssima. “Sentir que estou amando de novo, sentir que estou sendo amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. A energia sexual é uma energia criativa também. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo”, disse ela.

Então, ela completou: “Me apaixonar de novo é necessário. Amar de novo está sendo restaurador, incrível, revolucionário”.