Iza faz rara aparição com seu namorado ao celebrar seu aniversário no palco

A cantora Iza completou 33 anos de idade e foi surpreendido pelo seu namorado, Yuri Lima, durante show

A cantora Iza fez aniversário no último domingo, 3, e completou 33 anos de vida. Mesmo sendo o seu dia, a estrela manteve a sua agenda de compromissos e comemorou a data especial ao lado dos fãs em um show em Minas Gerais. Para deixar a data ainda mais especial, o namorado dela, o jogador de futebol Yuri Lima, e a equipe dela prepararam uma surpresa especial.

Nas redes sociais, Iza mostrou que foi surpreendida com a presença do namorado e de seus amigos em seu palco para cantar Parabéns. Eles chegaram no palco com bolo, bexigas e buquê de flores.

Iza ficou totalmente surpresa com o momento especial e deu beijos e abraços no namorado ao vê-lo no palco. “Minha surpresa de aniversário. Eu amo vocês”, disse ela ao compartilhar as imagens.

Saiba mais sobre o namoro de Iza e Yuri Lima

O romance de Iza e Yuri Lima começou no início deste ano. Os primeiros rumores de que eles estariam ficando surgiu em janeiro de 2023, quando ela foi apontada como sendo a mulher misteriosa em uma foto dele. Porém, eles só assumiram o romance algumas semanas depois, no mês de fevereiro de 2023.

Recentemente, ela contou que eles se conheceram por meio das redes sociais, quando trocaram mensagens. “Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Além disso, a cantora também já garantiu que está apaixonadíssima. “Sentir que estou amando de novo, sentir que estou sendo amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. A energia sexual é uma energia criativa também. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo”, disse ela.

Então, ela completou: “Me apaixonar de novo é necessário. Amar de novo está sendo restaurador, incrível, revolucionário”.