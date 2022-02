Namorada de Kanye West, Julia Fox, nega rumores de término com o rapper

Julia Fox ainda desabafou sobre comentários feitos em suas redes sociais, de onde ela apagou algumas fotos em que estava com o rapper Kanye West

No último domingo, 6, a atrizJulia Fox (32) fez um anúncio em seu Instagram esclarecendo alguns rumores!

A namorada de Kanye West(44), deixou de seguir perfis de fãs das Kardashians e apagou algumas fotos com o rapper no final de semana. Por conta disso, alguns seguidores começaram a especular de que ela teria terminado com o ex-marido de Kim Kardashian (41).

Porém, em seus stories, a atriz desabafou e revelou o motivo de ter parado de seguir as contas. A namorada do rapper, que agora é chamado de Ye, disse para seus seguidores: "Pessoal relaxem, eu parei de seguir as contas porque estava cansada de me ver. De repente, o Instagram não é mais um lugar divertido para mim".

E sobre as fotos apagadas, a artista que marcou presença na Paris Fashion Week, contou que recebeu críticas nos comentários. "Eu li os comentários e todo mundo estava tipo: 'Oh meu Deus, você claramente só posta fotos em que você aparece bonita'", disse a atriz.

No sábado, 5, Fox postou fotos da comemoração de seu aniversário e escreveu na legenda da postagem: "Sim, estou ciente que só escolhi fotos em que estou bonita". A atriz que fez aniversário no dia 2 de fevereiro publicou 10 fotos em que aparecia ao lado do namorado e de amigas.

