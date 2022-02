O rapper Kanye West não gostou de ver vídeos da filha, North, de 8 anos no TikTok

Pelo visto, a novela de Kim Kardashian (41) e Kanye 'Ye' West (44) está longe de acabar! Desta vez, o rapper se revoltou, e alfinetou a ex-mulher nas redes sociais.

Após ver um vídeo de sua filha mais velha, North, de 8 anos no TikTok. Kanye se irritou com a exposição e comentou sobre o fato nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Ye escreveu: "Já que esse é o meu primeiro divórcio, preciso saber o que fazer sobre minha filha estar sendo colocada no TikTok contra a minha vontade", compartilhou o rapper, nesta sexta-feira, 4.

North tem um perfil em conjunto com a mãe, Kim Kardashian, no TikTok: @kimandnorth, onde as duas brincam e compartilham vídeos do momento. Mas segundo Kanye, ele não consentiu isso.

Após a postagem de Kanye, Kim se pronunciou e rebateu o ex-marido: "Os ataques constantes de Kanye a mim em entrevistas e nas redes sociais são mais dolorosos que qualquer TikTok que North possa criar. Como a principal provedora e cuidadora dos nossos filhos, estou fazendo o meu melhor para proteger nossa filha. Ao mesmo tempo que permito que ela possa expressas sua criatividade em rede social que ela gosta, com supervisão de um adulto. Porque isso a traz felicidade", escreveu Kim.

Kim ainda completou o desabafo expondo Kanye: "O divórcio é bastante difícil para nossas crianças. E a obsessão de Kanye em tentar controlar e manipular nossa situação dessa forma negativa e pública está apenas causando dor para todos. Desde o início eu não quis ternada além de uma relação saudável com ele, porque isso é o melhor para os nossos filhos, e me entristece que Kanye continue a tentar impossibilitar qualquer passo do caminho", escreveu.

O desabafo seguiu e a empresária finalizou pedindo para que Kanye resolva os assuntos relacionados às crianças de forma particular com ela.

Kanye West se revolta com Kim Kardashian por permitir perfil da filha no TikTok:

